《香港报摘》--经济日报5月23日

**头版头条**

--投资界认为恒指虽然处高位，但毋须担心大幅调整，资金市下仍利好资产表现。

**其他**

--科通芯城主席兼行政总裁康敬伟表示，上周五已预期到会有一波针对中国科网企业的沽空报告出来，不过“公司在明，对方在暗”，难以避免攻击；由于沽空机构看来是中国公司，故已向警方报案，会尽快与第三方审计公司验证数据后，尽快发表报告及复牌。

--本月中被“踢出”董事局的鹰君罗氏家族孻仔（年纪最小的儿子）罗启瑞称，鹰君由父母打拼而来，妈妈要取回自己应有的，子女不应有异议；他并否认家族争家产，又指母亲拟撤换滙丰信托于家族内已讨论近一年。

--康师傅公布首季收益升3.7%至142亿元人民币，受惠分销成本及其他费用下跌，纯利按年升15.3%至4.3亿元；受白糖等原材料价格上涨影响，首季毛利率按年跌3.4个百分点至28%。（完）

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