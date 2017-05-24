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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 08:10 BJT

《香港报摘》--经济日报5月24日

**头版头条**

--科网股负面消息余波未止，腾讯沽空率升近10个月高，IGG沽空率急升至个半月高位，投资界忧虑科网股将有明显调整。

**其他**

--据金管局提交予立法会文件显示，至4月底止本港银行同业结余仍维持于2,600亿港元的高水平，意味未出现资金大举撤走的迹象。

--据了解，蚂蚁金服旗下支付宝将推出港币版钱包，用户可藉其于指定商店付款。

--金山软件公布首季纯利按年大升78%至2.4亿元人民币，首席执行官邹涛在电话会议中透露，公司将会在6月9日与腾讯组成一个战略部门，集中精力开发西山居的游戏。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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