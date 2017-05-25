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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 08:43 BJT

《香港报摘》--经济日报5月25日

**头版头条**

--中港信贷评级火烧连环船，评级机构穆迪一日内先后下调中港信贷评级。财政司司长陈茂波回应指，非常不认同穆迪观点，指下调港评级属机械式做法。

**其他**

--鹰君罗氏家族的争产风产进入白热化阶段，创办人罗鹰石四子罗康瑞首度开腔，直指有兄弟说谎；母亲罗杜莉君晚上即回应，冀尽快召开家庭会议。

--遭沽空机构追击的瑞声，被指透过隐瞒关联公司夸大利润，行政总裁潘政民强调沽空报告内容不属实，且极具误导性。

--支付宝“HK港元钱包”今日正式推出，支付宝港澳台区总经理李咏诗透露，今年内会将支援綫下支付的商户由2,000间提升至逾8,000间。（完）

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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