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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 08:19 BJT

《香港报摘》--经济日报5月26日

**头版头条**

--评级机构穆迪周三连降中港评级，中港股市即见“国家队”入市维稳的手影，近期缺乏利好消息的重磅中资金融A、H股突然以大成交全线抽升，带领中港股市齐造好，港股恒生指数更创逾22个月新高。

**其他**

--联想集团主席兼首席执行官杨元庆称，移动业务在第四季开始恢复增长，有信心下半财年取得收支平衡。

--恒基地产早前以高价夺得中环美利道停车场商业地皮，公司副主席林高演表示，参考集团在中环的地标国际金融中心（IFC）尺租，美利道商业大厦建成后，料回报率不低于3厘。

--金山软件首季业绩强劲，公司执行董事兼首席财务官吴育强形容经过两年的“内功”修练，努力的成果开始反映在业绩之上，今年始收入及利润都会向上升。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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