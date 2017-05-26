《香港报摘》--经济日报5月26日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--评级机构穆迪周三连降中港评级，中港股市即见“国家队”入市维稳的手影，近期缺乏利好消息的重磅中资金融A、H股突然以大成交全线抽升，带领中港股市齐造好，港股恒生指数更创逾22个月新高。
**其他**
--联想集团主席兼首席执行官杨元庆称，移动业务在第四季开始恢复增长，有信心下半财年取得收支平衡。
--恒基地产早前以高价夺得中环美利道停车场商业地皮，公司副主席林高演表示，参考集团在中环的地标国际金融中心（IFC）尺租，美利道商业大厦建成后，料回报率不低于3厘。
--金山软件首季业绩强劲，公司执行董事兼首席财务官吴育强形容经过两年的“内功”修练，努力的成果开始反映在业绩之上，今年始收入及利润都会向上升。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为