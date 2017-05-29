《香港报摘》--经济日报5月29日

**头版头条**

--中国A股四度“闯摩”，综合七家外资机构分析，普遍相信MSCI在三周后将会历史性宣布纳入A股。

**其他**

--投行消息透露，中国铁塔已向投行发出通知，于本周三提出方案征求书，以助安排上市，惟暂未知悉公司上市集资规模。

--STOXX势拓总裁Matteo Andreetto接受本报访问时表示，现时在日本、香港及台湾等区内主要市场已引入旗舰指数Euro STOXX 50的产品，相关的生态系统已经建立起来。下一步希望能与区内的基金经理及资产管理公司等潜在客户，作更多的教育及互相了解。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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