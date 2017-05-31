《香港报摘》--经济日报5月31日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--政府多次出招影响下，二手屋苑“价升量跌”现象更加明显，业界预期，受近日银行调升按揭利息以及新盘持续抢客影响下，6月份二手成交量仍于低位徘徊；过去5个月楼价升幅已接近1成，楼价升势会放缓。
**其他**
--周一的翌日隔夜人民币拆息一度抽高至130厘，今日将要还款，连同月结因素，隔夜拆息料会明显高于其他期限拆息，6月1日则会明显回落。
--与渣打银行合作的新加坡初创企业Bambu称，看好亚洲带领全球的金融科技发展潜力，目标未来3至5年内成为区内领先的智能财富管理公司。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为