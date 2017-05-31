《香港报摘》--经济日报5月31日

**头版头条**

--政府多次出招影响下，二手屋苑“价升量跌”现象更加明显，业界预期，受近日银行调升按揭利息以及新盘持续抢客影响下，6月份二手成交量仍于低位徘徊；过去5个月楼价升幅已接近1成，楼价升势会放缓。

**其他**

--周一的翌日隔夜人民币拆息一度抽高至130厘，今日将要还款，连同月结因素，隔夜拆息料会明显高于其他期限拆息，6月1日则会明显回落。

--与渣打银行合作的新加坡初创企业Bambu称，看好亚洲带领全球的金融科技发展潜力，目标未来3至5年内成为区内领先的智能财富管理公司。（完）

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