《香港报摘》--经济日报6月1日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--南丰以逾246亿港元击败11间中港财团夺启德商业地，总价高于此前招标的中环美利道商业地价6%，膺全港最贵商地，楼面尺价12,863港元，较半年前同区商地高九成。
**其他**
--华人置业公布，向前主席刘銮雄妻子、公司主要股东陈凯韵出售5.77亿股盛京银行 H股股份后，拟派发每股2.91港元特别中期股息。
--酷派终公布2016年业绩，期内收入大跌45%，盈转亏录得42.1亿港元亏损，金额高于此前盈警预测。
--被沽空机构烽火研究狙击的科通芯城刊澄清公告后复牌，惟被指反驳缺乏支持性证据，说服力有限，股价先高后低，续插23.3%。公司表示暂无进一步回应。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为