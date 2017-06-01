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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报6月1日

**头版头条**

--南丰以逾246亿港元击败11间中港财团夺启德商业地，总价高于此前招标的中环美利道商业地价6%，膺全港最贵商地，楼面尺价12,863港元，较半年前同区商地高九成。

**其他**

--华人置业公布，向前主席刘銮雄妻子、公司主要股东陈凯韵出售5.77亿股盛京银行 H股股份后，拟派发每股2.91港元特别中期股息。

--酷派终公布2016年业绩，期内收入大跌45%，盈转亏录得42.1亿港元亏损，金额高于此前盈警预测。

--被沽空机构烽火研究狙击的科通芯城刊澄清公告后复牌，惟被指反驳缺乏支持性证据，说服力有限，股价先高后低，续插23.3%。公司表示暂无进一步回应。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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