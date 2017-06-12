《香港报摘》--经济日报6月12日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--腾讯创办人马化腾认为，香港有一手好牌，政府要主动出击，争取科企或人才驻香港，并推出具体政策以便利粤港澳大湾区合作，成就国际创新中心。
**其他**
--渣打以半年度计算已连续三次不派股息，行政总裁温拓思（Bill Winters）表示，现时集团资本水平充足，是时候研究恢复派息。
--兖煤表示，收购力拓澳洲新南威尔士州Coal & Allied（C&A）的交易已获澳洲外资审查委员会的同意，亦获得内地山东省国资委、发改委、商务部、中国反垄断局及韩国公平贸易委员会批准，目前仅余国家外管局及澳洲新南威尔士州矿业法部长两项先决条件未达成，预期本月底前收到有关的监管批准。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为