《香港报摘》--经济日报6月12日

**头版头条**

--腾讯创办人马化腾认为，香港有一手好牌，政府要主动出击，争取科企或人才驻香港，并推出具体政策以便利粤港澳大湾区合作，成就国际创新中心。

**其他**

--渣打以半年度计算已连续三次不派股息，行政总裁温拓思（Bill Winters）表示，现时集团资本水平充足，是时候研究恢复派息。

--兖煤表示，收购力拓澳洲新南威尔士州Coal & Allied（C&A）的交易已获澳洲外资审查委员会的同意，亦获得内地山东省国资委、发改委、商务部、中国反垄断局及韩国公平贸易委员会批准，目前仅余国家外管局及澳洲新南威尔士州矿业法部长两项先决条件未达成，预期本月底前收到有关的监管批准。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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