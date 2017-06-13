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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 08:44 BJT

《香港报摘》--经济日报6月13日

**头版头条**

--环球科网股出现骨牌式下跌，自美国科技股上周五跳水后，日本、韩国及以腾讯为首的本地科网股昨跟随急泻，拖累港股大跌322点。市场相信，科网股短綫未跌够，加上观望联储局议息，英大选后政局又不稳，港股短綫恐下试25,400点。

**其他**

--长城汽车昨突然逆市急升21%，成交达52亿港元，创近两年新高。投资界人士估计，内地港股投资网站周日刊登文章，指长汽近半年北水增好仓、外资券商增淡仓分明，双方对决将引发急升或急跌，配合瑞信昨晨的看好报告，触发长汽＂挟淡仓＂大升。

--受巴西、中国及日本市场表现佳带动，欧舒丹上财年销售净额增3.2%，纯利增19.5%至1.3亿欧元。公司预计今年中国市场将继续增长，香港亦已开始复苏。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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