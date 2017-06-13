《香港报摘》--经济日报6月13日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--环球科网股出现骨牌式下跌，自美国科技股上周五跳水后，日本、韩国及以腾讯为首的本地科网股昨跟随急泻，拖累港股大跌322点。市场相信，科网股短綫未跌够，加上观望联储局议息，英大选后政局又不稳，港股短綫恐下试25,400点。
**其他**
--长城汽车昨突然逆市急升21%，成交达52亿港元，创近两年新高。投资界人士估计，内地港股投资网站周日刊登文章，指长汽近半年北水增好仓、外资券商增淡仓分明，双方对决将引发急升或急跌，配合瑞信昨晨的看好报告，触发长汽＂挟淡仓＂大升。
--受巴西、中国及日本市场表现佳带动，欧舒丹上财年销售净额增3.2%，纯利增19.5%至1.3亿欧元。公司预计今年中国市场将继续增长，香港亦已开始复苏。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为