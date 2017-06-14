《香港报摘》--经济日报6月14日

**头版头条**

--本地主要地产商之一嘉华国际主席吕志和认为，每次楼市泡沫爆破的细节都不一样，现时环球仍处于低息水平，楼市风险难与1997年相比。

**其他**

--中信股份早前收购麦当劳的香港及中国业务，董事长常振明透露业务交割最快将会于8月完成。他并表示，麦当劳属于全球性的企业，与集团旗下大昌行或有合作空间，但不会成为中港麦当劳唯一的原材料供应商。

--网龙首季非通用会计（non-GAAP）亏损录得大幅收窄至4,570万元人民币，副董事长梁念坚表示，教育业务的旺季来临，加上游戏业务的持续增长，有信心全年可实现non-GAAP经营利润。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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