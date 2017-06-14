《香港报摘》--经济日报6月14日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--本地主要地产商之一嘉华国际主席吕志和认为，每次楼市泡沫爆破的细节都不一样，现时环球仍处于低息水平，楼市风险难与1997年相比。
**其他**
--中信股份早前收购麦当劳的香港及中国业务，董事长常振明透露业务交割最快将会于8月完成。他并表示，麦当劳属于全球性的企业，与集团旗下大昌行或有合作空间，但不会成为中港麦当劳唯一的原材料供应商。
--网龙首季非通用会计（non-GAAP）亏损录得大幅收窄至4,570万元人民币，副董事长梁念坚表示，教育业务的旺季来临，加上游戏业务的持续增长，有信心全年可实现non-GAAP经营利润。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为