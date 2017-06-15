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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 08:00 BJT

《香港报摘》--经济日报6月15日

**头版头条**

--联储局宣布加息0.25厘，联邦基金利率加到1至1.25厘区间，同时维持今年再加息一次的预期，并计划年底前开始缩减资产负债表，以每月100亿美元起步。

**其他**

--远东发展主席兼行政总裁邱达昌表示，现时香港楼价实在太贵，市民在考虑置业前必须谨慎，楼市是时候出现整固。

--利标品牌昨公布未来三年计划，将提升营业额至50亿美元，即较最新公布年度升约28%；毛利率增加1.5个百分点；以及现金经营溢利（EBITDA）升50%。行政总裁乐裕民透露集团将拓展内地网络，但未有计划收购品牌。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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