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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 08:35 BJT

《香港报摘》--经济日报6月16日

**头版头条**

--美国联储局首次披露缩减资产负债表路綫图，初期每月减债上限100亿美元。投资界正密切注视，过去10年受惠储局＂放水＂的港股面临＂收水＂下，会否出现资金大举外逃。

**其他**

--建设银行行长王祖继表示，该行资产质素及净息差表现平稳，有信心全年可保持增长势头。

--中国恒大借深深房回归A股计划曝光大半年，首席财务官潘大荣表示，拟7-8月提交重组方案至中证监，预计最快年底可回A股。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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