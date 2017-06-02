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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 08:16 BJT

《香港报摘》--经济日报6月2日

**头版头条**

--港股今年劲吸金，高达1,392亿港元北水南下，按年大增1.2倍，助大市连番创2015年7月股灾后新高。

**其他**

--券商大和资本认为，香港地产发展商及买家已逐渐适应楼市“新常态”，或促使政府加快住宅供应，拥有较多农地及地皮的发展商有优势。

--金饰股周生生主席兼集团总经理周永成在股东会表示，香港零售行业不如以往炽热，相信今年零售市道将持平。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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