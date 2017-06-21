《香港报摘》--经济日报6月21日

**头版头条**

--新地元朗新楼盘＂PARK YOHO Genova＂以贴市价推售首批138伙，折实入场费由两房户580.1万港元起，发展商推多种付款及按揭计划吸客，代理料将冻结区内的二手购买力。

**其他**

--港交所主席周松岗重申，港交所正朝向成为中国的国际财富管理中心、离岸人民币风险管理中心和资产产品定价中心＂三个中心＂出发，并认为港府应集合监管机构、市场人士，以＂Hong Kong Inc.（香港集团）＂争取突破。

--据外电报导，中化集团正研究将石油业务分拆在港上市的可能性，最早有机会在明年初完成，集团日后更有机会作整体上市，估值可能高达1,000亿元人民币。（完）

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