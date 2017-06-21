《香港报摘》--经济日报6月21日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
**头版头条**
--新地元朗新楼盘＂PARK YOHO Genova＂以贴市价推售首批138伙，折实入场费由两房户580.1万港元起，发展商推多种付款及按揭计划吸客，代理料将冻结区内的二手购买力。
**其他**
--港交所主席周松岗重申，港交所正朝向成为中国的国际财富管理中心、离岸人民币风险管理中心和资产产品定价中心＂三个中心＂出发，并认为港府应集合监管机构、市场人士，以＂Hong Kong Inc.（香港集团）＂争取突破。
--据外电报导，中化集团正研究将石油业务分拆在港上市的可能性，最早有机会在明年初完成，集团日后更有机会作整体上市，估值可能高达1,000亿元人民币。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。