《香港报摘》--经济日报6月22日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
**头版头条**
--候任特首林郑月娥昨带领三司13局新班子亮相，当中只有新的劳工及福利局局长罗致光是唯一由外界加入政府。林郑月娥形容，团队拥有丰富行政经验，是实干型和最理想的班子。
**其他**
--由按揭证券公司推出、专为65岁或以上市民而设的公营年金计划，昨宣布完成核实工作，明确指出计划能够达到内部回报率4厘，又指100亿港元的发行规模或适量加码，目标明年中正式推出。
--交银国际房地产分析师刘雅瀚指，供应增加及资金趋紧，预计未来一年香港楼价将跌30%，为近日最看淡楼市的大行。
--《华尔街日报》引述消息人士透露，前香港特首董建华家族持有的东方海外将以至少40亿美元向中国远洋海运集团出售旗下货柜业务。东方海外回应指，公司并不知悉有关交易。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。