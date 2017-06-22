《香港报摘》--经济日报6月22日

**头版头条**

--候任特首林郑月娥昨带领三司13局新班子亮相，当中只有新的劳工及福利局局长罗致光是唯一由外界加入政府。林郑月娥形容，团队拥有丰富行政经验，是实干型和最理想的班子。

**其他**

--由按揭证券公司推出、专为65岁或以上市民而设的公营年金计划，昨宣布完成核实工作，明确指出计划能够达到内部回报率4厘，又指100亿港元的发行规模或适量加码，目标明年中正式推出。

--交银国际房地产分析师刘雅瀚指，供应增加及资金趋紧，预计未来一年香港楼价将跌30%，为近日最看淡楼市的大行。

--《华尔街日报》引述消息人士透露，前香港特首董建华家族持有的东方海外将以至少40亿美元向中国远洋海运集团出售旗下货柜业务。东方海外回应指，公司并不知悉有关交易。（完）

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