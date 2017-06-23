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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 08:38 BJT

《香港报摘》--经济日报6月23日

**头版头条**

--政府将公布下季度卖地计划，可供出售四幅住宅地，提供逾3,000伙，按季增七成，包括启德及长沙湾两幅百亿地王，启德第1F区商住地估值达188亿港元，势成住宅新地王。

**其他**

--沽空机构烽火研究发表报告质疑中国家居上市后大部分收入及利润均为虚假，给予＂强烈沽售＂评级，并认为除牌为其＂唯一可能的命运＂。

--恒生AH股溢价指数昨曾创今年高，招商证券（香港）研究部副主管赵文利指，MSCI纳入A股对H股的稀释效应十分有限，而且A股已累积一定获利压力，资金将转投H股市场，从而令整体H股折让幅度转为收窄。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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