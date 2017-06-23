《香港报摘》--经济日报6月23日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
**头版头条**
--政府将公布下季度卖地计划，可供出售四幅住宅地，提供逾3,000伙，按季增七成，包括启德及长沙湾两幅百亿地王，启德第1F区商住地估值达188亿港元，势成住宅新地王。
**其他**
--沽空机构烽火研究发表报告质疑中国家居上市后大部分收入及利润均为虚假，给予＂强烈沽售＂评级，并认为除牌为其＂唯一可能的命运＂。
--恒生AH股溢价指数昨曾创今年高，招商证券（香港）研究部副主管赵文利指，MSCI纳入A股对H股的稀释效应十分有限，而且A股已累积一定获利压力，资金将转投H股市场，从而令整体H股折让幅度转为收窄。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。