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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 08:27 BJT

《香港报摘》--经济日报6月26日

**头版头条**

--A股四度闯关后终成功＂入摩＂，高盛首席中国策略师刘劲津认为，＂入摩＂只是长征的开始，不排除流入A股的资金会比市场预期更早出现，规模也较市场估计更大。

**其他**

--海航集团控股的海航实业冀透过收购新加坡仓储物流服务供应商CWT，将业务转向大宗商品贸易及物流方面发展。海航实业投资部发展总监赵勇智称，收购后毋须再额外投资大量资金，就能贡献盈利，预期最快第三季就可以完成交易。

--工银亚洲去年4月设立亚太业务部，至今在越南、泰国等东南亚地区的贷款项目共有32宗、贷款额累计达到200亿港元。该行执行董事兼行政总裁姜壹盛预计，今年底前有望增长至300亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校)
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