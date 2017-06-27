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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 08:27 BJT

《香港报摘》--经济日报6月27日

**头版头条**

--临近半年结，恒指昨弹201点，投资界分析三大短綫利好：1）盼内地银根松绑利好投资；2）憧憬庆回归20周年有惠港政策公布；3）期指结算及基金粉饰。

**其他**

--百丽敲定私有化进程表，恒指公司宣布，若私有化方案获通过，将于百丽最后交易日（即7月18日）收市后，把它从恒指中剔除，恒指成分股数目将减少至49只，直至下轮季检前不会有替代股份。

--大家乐计划今年在香港增加30至40间新店，大家乐快餐分店占12间，料将会增聘逾1,000名员工。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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