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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:19 BJT

《香港报摘》--经济日报6月5日

**头版头条**

--领航中国区总裁林晓东接受本报专访时对MSCI纳入A股未有直接表态，但他强调，中国资本市场是全球配置不可或缺的部分。

**其他**

--渣打两年前宣布大重组，包括供股兼调整员工架构，公司大中华及北亚地区行政总裁洪丕正表示，重组已近尾声，为捕捉中国资本帐开放，深信未来5年投放资源在大中华区方向不会错。

--小牛金服总裁王洁凤表示，公司未来12至18个月会专注加大内地产品及服务供应，转型做全投资平台；并研究加大投资种类如中小企的融资资产和商业票据等，目标在今年第四季推出。

--香港证监会主席唐家成指出，市场对危机的意识开始放松，作为监管机构有必要继续严守监管水平。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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