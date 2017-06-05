《香港报摘》--经济日报6月5日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--领航中国区总裁林晓东接受本报专访时对MSCI纳入A股未有直接表态，但他强调，中国资本市场是全球配置不可或缺的部分。
**其他**
--渣打两年前宣布大重组，包括供股兼调整员工架构，公司大中华及北亚地区行政总裁洪丕正表示，重组已近尾声，为捕捉中国资本帐开放，深信未来5年投放资源在大中华区方向不会错。
--小牛金服总裁王洁凤表示，公司未来12至18个月会专注加大内地产品及服务供应，转型做全投资平台；并研究加大投资种类如中小企的融资资产和商业票据等，目标在今年第四季推出。
--香港证监会主席唐家成指出，市场对危机的意识开始放松，作为监管机构有必要继续严守监管水平。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为