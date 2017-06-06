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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:13 BJT

《香港报摘》--经济日报6月6日

**头版头条**

--港股连升五个月后沽压渐重，北水套现锁定利润，沽售四大内银股套逾15亿港元。大市短线虽整固，中外资仍唱好，摩根士丹利更调高恒指年底目标至28,000点。

**其他**

--亲中消息人士指，中国国家主席习近平料于本月29日率领中央代表团抵港，7月1日主持新一届特区政府班子的就职典礼及监誓仪式后离开香港，前后为期3日。

--恒基地产主席李兆基罕有于股东会后未有跟传媒会面，其次子兼恒地副主席李家诚强调，父亲健康好好，只是没有特别话要跟大家说，才让他与其兄李家杰负责回答传媒问题。

--中银香港副董事长兼总裁岳毅在发布会上致辞时提到，市场上的严重套利及恶意做空人民币已逐渐淡出，反映市场对人民币逐渐恢复信心。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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