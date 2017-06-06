《香港报摘》--经济日报6月6日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--港股连升五个月后沽压渐重，北水套现锁定利润，沽售四大内银股套逾15亿港元。大市短线虽整固，中外资仍唱好，摩根士丹利更调高恒指年底目标至28,000点。
**其他**
--亲中消息人士指，中国国家主席习近平料于本月29日率领中央代表团抵港，7月1日主持新一届特区政府班子的就职典礼及监誓仪式后离开香港，前后为期3日。
--恒基地产主席李兆基罕有于股东会后未有跟传媒会面，其次子兼恒地副主席李家诚强调，父亲健康好好，只是没有特别话要跟大家说，才让他与其兄李家杰负责回答传媒问题。
--中银香港副董事长兼总裁岳毅在发布会上致辞时提到，市场上的严重套利及恶意做空人民币已逐渐淡出，反映市场对人民币逐渐恢复信心。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为