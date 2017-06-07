《香港报摘》--经济日报6月7日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--港股恒生指数 26,000关前，重磅板块轮流破顶，市场气氛炽热，逾45亿港元资金抢入拥大折让的地产股，加上北水重投滙丰怀抱，投资界料恒指破关而上后各板块有机会百花齐放。
**其他**
--蓝筹股瑞声科技引起沽空机构大混战，公司停牌近半个月后终澄清反驳葛咸城（Gotham City Research）的指控，另一沽空机构“匿名分析”（Anonymous Analytics）罕见发报告唱好瑞声，批评葛咸城报告误导。
--新世界发展建议以每股现金2港元私有化新世界百货，要约价较后者停牌前收市价1.33港元溢价50.4%，涉资约9.345亿港元。
--禹洲地产主席林龙安指，首5个月销售额达180亿元人民币，现时销售维持理想，将于中期上调销售目标，以致2020年达千亿规模目标。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为