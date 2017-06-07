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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 08:10 BJT

《香港报摘》--经济日报6月7日

**头版头条**

--港股恒生指数 26,000关前，重磅板块轮流破顶，市场气氛炽热，逾45亿港元资金抢入拥大折让的地产股，加上北水重投滙丰怀抱，投资界料恒指破关而上后各板块有机会百花齐放。

**其他**

--蓝筹股瑞声科技引起沽空机构大混战，公司停牌近半个月后终澄清反驳葛咸城（Gotham City Research）的指控，另一沽空机构“匿名分析”（Anonymous Analytics）罕见发报告唱好瑞声，批评葛咸城报告误导。

--新世界发展建议以每股现金2港元私有化新世界百货，要约价较后者停牌前收市价1.33港元溢价50.4%，涉资约9.345亿港元。

--禹洲地产主席林龙安指，首5个月销售额达180亿元人民币，现时销售维持理想，将于中期上调销售目标，以致2020年达千亿规模目标。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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