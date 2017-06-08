《香港报摘》--经济日报6月8日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--沽空机构近期倾巢袭港，三家机构同日发炮狙击港股，敏华、达利沦为最新攻击目标。
**其他**
--本港零售市道不景气，惟领展去年本港物业组合平均月租增加10.6%，续租租金调整率亦保持在两成以上。
--中华煤气常务董事陈永坚表示，由于工资及物料等成本上涨，今年的煤气费有加价压力，正与港府商讨调价空间。
--鹰君系创办人罗鹰石遗孀罗杜莉君自两周前称不愿将家事放在报纸公开讨论后，罗氏家族成员对早前争执转趋低调；次子罗旭瑞称，自己及妈妈均希望家族成员可以平心静气地讨论入禀撤换信托人事件，不要公开争吵。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为