版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 08:15 BJT

《香港报摘》--经济日报6月8日

**头版头条**

--沽空机构近期倾巢袭港，三家机构同日发炮狙击港股，敏华、达利沦为最新攻击目标。

**其他**

--本港零售市道不景气，惟领展去年本港物业组合平均月租增加10.6%，续租租金调整率亦保持在两成以上。

--中华煤气常务董事陈永坚表示，由于工资及物料等成本上涨，今年的煤气费有加价压力，正与港府商讨调价空间。

--鹰君系创办人罗鹰石遗孀罗杜莉君自两周前称不愿将家事放在报纸公开讨论后，罗氏家族成员对早前争执转趋低调；次子罗旭瑞称，自己及妈妈均希望家族成员可以平心静气地讨论入禀撤换信托人事件，不要公开争吵。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐