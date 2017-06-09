《香港报摘》--经济日报6月9日

**头版头条**

--内地经济数据好转，环球股市迭创新高，加上MSCI纳A股憧憬下，港股昨破关，继2007年及2015年后，再次企稳于26,000点之上，新大时代悄然来临。

**其他**

--评级机构穆迪（Moody's）因＂红旗报告＂遭证监会采取纪律处分行动，有关的上诉被上诉庭驳回。上诉庭认为，穆迪所撰写的＂红旗报告发挥持续增补或澄清信贷评级的作用，故属经营信贷评级业务的一部分。因此，证监会在该报告上对穆迪拥有司法管辖权。

--恒生银行宣布，滙丰集团总经理兼滙丰集团环球零售银行业务主管郑慧敏，将接任恒生副董事长兼行政总裁，由7月1日起生效。（完）

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