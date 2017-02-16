《香港重要政经日程》--2月16日-3月30日

================== 今日重要政经消息=================
2月16日（周四）
联想集团公布第三季业绩。
美高梅中国公布全年业绩。
数码通公布中期业绩。
10:00 中化化肥股东特别大会。
10:00 天津银行在中国举行股东特别大会。
10:00 宏华集团股东特别大会。
19:00 鲁港企业投融资联合会成立典礼。
================== 近期重要政经消息=================
2月17日（周五）
东亚银行公布全年业绩。
高鑫零售公布全年业绩。
金沙中国公布全年业绩。
中信资源公布全年业绩。
山东晨鸣纸业公布全年业绩。
10:00 山水水泥股东特别大会。
10:00 建发集团股东特别大会。
10:00 齐合天地股东特别大会。
16:45 国泰君安国际全年业绩发布会。
2月20日（周一）
公布11-1月失业率。
安保工程首日挂牌。
首创置业公布全年业绩。
百盛集团公布全年业绩。
08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。
11:00 泰山石化股东特别大会。
*11:30 宏利香港业务发展传媒简报会。
*14:30 星展唯高达(香港)中港消费品行业市场展望记者会。
*15:30 香港迪士尼乐园度假区公布2016年度业绩发布会。
17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。
2月21日（周二）
公布1月份消费物价指数（CPI）。
汇丰控股公布全年业绩。
恒生银行公布全年业绩。
万科置业（海外）公布全年业绩。
中华汽车公布中期业绩。
新创建公布中期业绩。
新世界百货公中期业绩。
09:00 中石化炼化工程股东特别大会。
11:30 首创置业全年业绩发布会。
14:30 第一拖拉机股东特别大会。
2月22日（周三）
公布2016年第四季及全年GDP。
希慎兴业公布全年业绩。
信和置业公布中期业绩。
安踏体育公布全年业绩。
堡狮龙公布中期业绩。
11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。
14:30 华融投资股份股东特别大会。
15:30 新世界发展中期业绩记者会。
16:45 思捷环球中期业绩记者会。
2月23日（周四）
玖龙纸业公布中期业绩。
时计宝公布中期业绩。
越秀地产公布全年业绩。
哈萨克矿业公布全年业绩。
有线宽频公布全年业绩。
IMAX CHINA公布全年业绩。
江南布衣公布中期业绩。
09:00 华电福新在中国举行股东特别大会。
09:30 中信建投证券在中国举行股东特别大会。
15:00 星谦发展股东周年大会。
2月24日（周五）
渣打集团公布全年业绩。
友邦保险公布全年业绩。
福耀玻璃公布全年业绩。
新城发展控股公布全年业绩。
中国金融国际公布中期业绩。
香港生力啤公布全年业绩。
08:00 IMAX China业绩电话会议。
12:30 友邦保险业绩记者会。
2月27日（周一）
公布1月份进出口数据。
港交所公布全年业绩。
中电控股公布全年业绩。
冠君产业信托公布全年业绩。
2月28日（周二）
公布1月份M-3货币供应。
公布1月底人民币存款结余。
公布1月份外汇基金总资产。
新鸿基地产公布中期业绩。
光大国际公布全年业绩。
鹰君集团公布全年业绩。
和记电讯香港公布全年业绩。
银河娱乐公布全年业绩。
信义玻璃公布全年业绩。
信义光能公布全年业绩。
09:00 北京北辰在中国举行股东特别大会。
09:00 厦门国际港务在中国举行股东特别大会。
09:30 中国光大银行在中国举行股东特别大会。
14:30 金风科技在中国举行股东特别大会。
3月2日（周四）
公布1月份零售销售数据。
09:30 邮储银行在中国举行股东特别大会。
3月3日（周五）
10:30 中铝矿业国际股东特别大会。
3月7日（周二）
14:00 东江环保在中国举行股东特别大会。
3月8日（周三）
五矿资源公布全年业绩。
10:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免两名董事。
11:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免五名董事。
3月9日（周四）
09:30 中国外运在中国举行股东特别大会。
3月10日（周五）
10:00 青岛港国际在中国举行股东特别大会。
10:00 国联证券在中国举行股东特别大会。
11:30 兖州煤业在中国举行股东特别大会。
3月13日（周一）
13:00 洛阳钼业在中国举行股东特别大会。
3月14日（周二）
中国旺旺公布全年业绩。
创科实业公布全年业绩。
14:00 天津创业环保在中国举行股东特别大会。
3月15日（周三）
国泰航空公布全年业绩。
09:00 青岛银行在中国举行股东特别大会。
09:30 中国信达股东特别大会。
3月16日（周四）
公布12-2月失业率。
太古公布全年业绩。
九兴控股公布全年业绩。
3月21日（周二）
公布2月份消费物价指数（CPI）。
中国建筑国际公布全年业绩。
3月22日（周三）
腾讯控股公布全年业绩。
中国平安公布全年业绩。
吉利汽车公布全年业绩。
中国海外发展公布全年业绩。
3月24日（周五）
紫金矿业公布全年业绩。
统一企业中国公布全年业绩。
美图公司公布全年业绩。
江苏宁沪高速公路公布全年业绩。
08:00 中国财险在中国举行股东特别大会。
3月27日（周一）
公布2月份进出口数据。
合生元公布全年业绩。
3月28日（周二）
中国龙工公布全年业绩。
3月30日（周四）
公布2月份零售销售数据。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）