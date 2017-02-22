《香港重要政经日程》--2月22日-3月31日

================== 今日重要政经消息=================
2月22日（周三）
公布2016年第四季及全年GDP。
信和置业公布中期业绩。
安踏体育公布全年业绩。
堡狮龙公布中期业绩。
11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。
14:30 华融投资股份股东特别大会。
15:00 希慎兴业公布全年业绩发布会。
15:30 新世界发展中期业绩记者会。
16:45 思捷环球中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
2月23日（周四）
玖龙纸业公布中期业绩。
时计宝公布中期业绩。
哈萨克矿业公布全年业绩。
有线宽频公布全年业绩。
IMAX CHINA公布全年业绩。
江南布衣公布中期业绩。
09:00 华电福新在中国举行股东特别大会。
09:30 中信建投证券在中国举行股东特别大会。
15:00 星谦发展股东周年大会。
16:45 越秀地产公布全年业绩发布会。
2月24日（周五）
*中国宇华教育首日挂牌。
友邦保险公布全年业绩。
福耀玻璃公布全年业绩。
新城发展控股公布全年业绩。
中国金融国际公布中期业绩。
香港生力啤公布全年业绩。
08:00 IMAX China业绩电话会议。
12:30 友邦保险业绩记者会。
15:00 东方汇理环球外汇及贵金属市场前景发布会。
16:45 渣打集团公布全年业绩发布会。
2月27日（周一）
公布1月份进出口数据。
港交所公布全年业绩。
中电控股公布全年业绩。
伯明翰环球公布中期业绩。
万华媒体公布第三季业绩。
时代集团控股公布中期业绩。
时代地产公布全年业绩。
11:30 致同亚洲私募股权市场展望发布会。
12:15 香港投资基金公会＂交易所买卖基金互联互通＂座谈会。
16:00 冠君产业信托公布全年业绩记者会。
2月28日（周二）
公布1月份M-3货币供应。
公布1月底人民币存款结余。
公布1月份外汇基金总资产。
新鸿基地产公布中期业绩。
光大国际公布全年业绩。
鹰君集团公布全年业绩。
和记电讯香港公布全年业绩。
银河娱乐公布全年业绩。
信义玻璃公布全年业绩。
信义光能公布全年业绩。
太平洋航运公布全年业绩。
澳博控股公布全年业绩。
高银金融公布中期业绩。
理文化工公布全年业绩。
大昌行集团公布全年业绩。
铁建装备公布全年业绩。
国浩集团公布中期业绩。
亨泰公布中期业绩。
09:00 北京北辰在中国举行股东特别大会。
09:00 厦门国际港务在中国举行股东特别大会。
09:30 中国光大银行在中国举行股东特别大会。
14:30 金风科技在中国举行股东特别大会。
*15:00 理文造纸公布全年业绩记者会。
*16:15 光大国际公布全年业绩记者会。
*16:45 创兴银行公布全年业绩记者会。
3月2日（周四）
公布1月份零售销售数据。
ASM PACIFICM公布全年业绩。
09:30 邮储银行在中国举行股东特别大会。
3月3日（周五）
公布2月份香港日经PMI。
10:30 中铝矿业国际股东特别大会。
3月6日（周一）
11:00 美联工商舖股东特别大会。
3月7日（周二）
14:00 东江环保在中国举行股东特别大会。
港铁公司公布全年业绩。
3月8日（周三）
五矿资源公布全年业绩。
利兴发展公布全年业绩。
10:00 山水水泥股东特别大会。
10:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免两名董事。
11:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免五名董事。
3月9日（周四）
09:30 中国外运在中国举行股东特别大会。
3月10日（周五）
10:00 青岛港国际在中国举行股东特别大会。
10:00 国联证券在中国举行股东特别大会。
11:30 兖州煤业在中国举行股东特别大会。
14:30 中国海运港口股东特别大会。
3月13日（周一）
10:00 雷士照明股东特别大会。
10:30 邵氏兄弟股东特别大会。
13:00 洛阳钼业在中国举行股东特别大会。
3月14日（周二）
中国旺旺公布全年业绩。
创科实业公布全年业绩。
361度公布全年业绩。
香港飞机工程公布全年业绩。
14:00 天津创业环保在中国举行股东特别大会。
3月15日（周三）
国泰航空公布全年业绩。
09:00 青岛银行在中国举行股东特别大会。
09:30 中国信达股东特别大会。
3月16日（周四）
公布12-2月失业率。
太古公布全年业绩。
九兴控股公布全年业绩。
3月21日（周二）
公布2月份消费物价指数（CPI）。
中国建筑国际公布全年业绩。
3月22日（周三）
腾讯控股公布全年业绩。
中国平安公布全年业绩。
吉利汽车公布全年业绩。
中国海外发展公布全年业绩。
3月24日（周五）
紫金矿业公布全年业绩。
统一企业中国公布全年业绩。
美图公司公布全年业绩。
江苏宁沪高速公路公布全年业绩。
08:00 中国财险在中国举行股东特别大会。
3月27日（周一）
公布2月份进出口数据。
合生元公布全年业绩。
3月28日（周二）
中国龙工公布全年业绩。
3月30日（周四）
公布2月份零售销售数据。
3月31日（周五）
东方证券在中国举行股东特别大会。
14:00 中材股份在中国举行股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）