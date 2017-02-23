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亚洲 | 2017年 2月 23日 星期四 10:12 BJT

《香港重要政经日程》--2月23日-3月31日

================== 今日重要政经消息=================

2月23日（周四）

玖龙纸业公布中期业绩。

时计宝公布中期业绩。

哈萨克矿业公布全年业绩。

有线宽频公布全年业绩。

IMAX CHINA公布全年业绩。

江南布衣公布中期业绩。

09:00 华电福新在中国举行股东特别大会。

09:30 中信建投证券在中国举行股东特别大会。

15:00 星谦发展股东周年大会。

16:45 越秀地产公布全年业绩发布会。

================== 近期重要政经消息=================

2月24日（周五）

中国宇华教育首日挂牌。

友邦保险公布全年业绩。

福耀玻璃公布全年业绩。

新城发展控股公布全年业绩。

中国金融国际公布中期业绩。

香港生力啤公布全年业绩。

08:00 IMAX China业绩电话会议。

12:30 友邦保险业绩记者会。

15:00 东方汇理环球外汇及贵金属市场前景发布会。

16:45 渣打集团公布全年业绩发布会。

2月27日（周一）

公布1月份进出口数据。

港交所公布全年业绩。

中电控股公布全年业绩。

伯明翰环球公布中期业绩。

万华媒体公布第三季业绩。

时代集团控股公布中期业绩。

时代地产公布全年业绩。

11:30 致同亚洲私募股权市场展望发布会。

12:15 香港投资基金公会＂交易所买卖基金互联互通＂座谈会。

*14:30 星展唯高达香港房地产业市场分析发布会。

16:00 冠君产业信托公布全年业绩记者会。

2月28日（周二）

公布1月份M-3货币供应。

公布1月底人民币存款结余。

公布1月份外汇基金总资产。

新鸿基地产公布中期业绩。

光大国际公布全年业绩。

鹰君集团公布全年业绩。

和记电讯香港公布全年业绩。

银河娱乐公布全年业绩。

信义玻璃公布全年业绩。

信义光能公布全年业绩。

太平洋航运公布全年业绩。

澳博控股公布全年业绩。

高银金融公布中期业绩。

理文化工公布全年业绩。

大昌行集团公布全年业绩。

铁建装备公布全年业绩。

国浩集团公布中期业绩。

亨泰公布中期业绩。

09:00 北京北辰在中国举行股东特别大会。

09:00 厦门国际港务在中国举行股东特别大会。

09:30 中国光大银行在中国举行股东特别大会。

*11:00 时代地产全年业绩记者会。

14:30 金风科技在中国举行股东特别大会。

15:00 理文造纸公布全年业绩记者会。

16:15 光大国际公布全年业绩记者会。

16:45 创兴银行公布全年业绩记者会。

3月2日（周四）

公布1月份零售销售数据。

ASM PACIFICM公布全年业绩。

*海港企业公布全年业绩。

09:30 邮储银行在中国举行股东特别大会。

3月3日（周五）

公布2月份香港日经PMI。

*天虹纺织公布全年业绩。

10:30 中铝矿业国际股东特别大会。

3月6日（周一）

*恒富控股公布全年业绩。

11:00 美联工商舖股东特别大会。

3月7日（周二）

14:00 东江环保在中国举行股东特别大会。

港铁公司公布全年业绩。

*睿富房地产基金公布全年业绩。

*惠理集团公布全年业绩。

3月8日（周三）

五矿资源公布全年业绩。

利兴发展公布全年业绩。

*常茂生物公布全年业绩。

*天宝集团公布全年业绩。

10:00 山水水泥股东特别大会。

10:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免两名董事。

11:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免五名董事。

3月9日（周四）

09:30 中国外运在中国举行股东特别大会。

3月10日（周五）

10:00 青岛港国际在中国举行股东特别大会。

10:00 国联证券在中国举行股东特别大会。

11:30 兖州煤业在中国举行股东特别大会。

14:30 中国海运港口股东特别大会。

3月13日（周一）

10:00 雷士照明股东特别大会。

10:30 邵氏兄弟股东特别大会。

13:00 洛阳钼业在中国举行股东特别大会。

3月14日（周二）

中国旺旺公布全年业绩。

创科实业公布全年业绩。

361度公布全年业绩。

香港飞机工程公布全年业绩。

14:00 天津创业环保在中国举行股东特别大会。

3月15日（周三）

国泰航空公布全年业绩。

09:00 青岛银行在中国举行股东特别大会。

09:30 中国信达股东特别大会。

3月16日（周四）

公布12-2月失业率。

太古公布全年业绩。

九兴控股公布全年业绩。

3月21日（周二）

公布2月份消费物价指数（CPI）。

中国建筑国际公布全年业绩。

3月22日（周三）

腾讯控股公布全年业绩。

中国平安公布全年业绩。

吉利汽车公布全年业绩。

中国海外发展公布全年业绩。

3月24日（周五）

紫金矿业公布全年业绩。

统一企业中国公布全年业绩。

美图公司公布全年业绩。

江苏宁沪高速公路公布全年业绩。

08:00 中国财险在中国举行股东特别大会。

3月27日（周一）

公布2月份进出口数据。

合生元公布全年业绩。

3月28日（周二）

中国龙工公布全年业绩。

3月30日（周四）

公布2月份零售销售数据。

3月31日（周五）

东方证券在中国举行股东特别大会。

14:00 中材股份在中国举行股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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