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货币新闻 | 2017年 3月 3日 星期五 08:22 BJT

《香港重要政经日程》--3月3日-3月31日

================== 今日重要政经消息=================

3月3日（周五）

公布2月份香港日经PMI。

天虹纺织公布全年业绩。

10:30 中铝矿业国际股东特别大会。

*10:45 ASM太平洋业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

3月6日（周一）

恒富控股公布全年业绩。

11:00 美联工商舖股东特别大会。

3月7日（周二）

公布1月份外汇储备资产。

港铁公司公布全年业绩。

睿富房地产基金公布全年业绩。

惠理集团公布全年业绩。

招商局置地公布全年业绩。

14:00 东江环保在中国举行股东特别大会。

3月8日（周三）

美高域集团首日挂牌。

五矿资源公布全年业绩。

利兴发展公布全年业绩。

常茂生物公布全年业绩。

天宝集团公布全年业绩。

廖创兴企业公布全年业绩。

百富环球公布全年业绩。

万达酒店公布全年业绩。

华人置业公布全年业绩。

10:00 山水水泥股东特别大会。

10:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免两名董事。

11:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免五名董事。

3月9日（周四）

09:30 中国外运在中国举行股东特别大会。

佐丹奴国际公布全年业绩。

中外运航运公布全年业绩。

九龙仓公布全年业绩。

富智康公布全年业绩。

TOM集团公布全年业绩。

17:00 海通国际业绩记者会。

3月10日（周五）

浙商银行公布全年业绩。

东方海外国际公布全年业绩。

富力地产公布全年业绩。

会德丰公布全年业绩。

华润水泥公布全年业绩。

10:00 阿里健康股东特别大会。

10:00 青岛港国际在中国举行股东特别大会。

10:00 国联证券在中国举行股东特别大会。

11:30 兖州煤业在中国举行股东特别大会。

14:30 中国海运港口股东特别大会。

14:30 信德集团股东特别大会。

3月13日（周一）

利福国际公布全年业绩。

中国生物制药公布全年业绩。

中国利郎公布全年业绩。

10:00 雷士照明股东特别大会。

10:30 邵氏兄弟股东特别大会。

13:00 洛阳钼业在中国举行股东特别大会。

3月14日（周二）

公布1月份外汇基金境外资产。

中国旺旺公布全年业绩。

创科实业公布全年业绩。

361度公布全年业绩。

香港飞机工程公布全年业绩。

澳优公布全年业绩。

中国核能科技公布全年业绩。

神州租车公布全年业绩。

*龙源电力公布全年业绩。

*香港建设公布全年业绩。

14:00 天津创业环保在中国举行股东特别大会。

11:00 长实地产股东特别大会。

12:00 长江基建股东特别大会。

14:15 电能实业股东特别大会。

3月15日（周三）

国泰航空公布全年业绩。

中广核电力公布全年业绩。

新秀丽公布全年业绩。

09:00 青岛银行在中国举行股东特别大会。

09:30 中国信达股东特别大会。

3月16日（周四）

公布12-2月失业率。

太古公布全年业绩。

九兴控股公布全年业绩。

远东环球公布全年业绩。

拉夏贝尔公布全年业绩。

远洋集团公布全年业绩。

太古地产公布全年业绩。

*3月17日（周五）

凤凰卫视公布全年业绩。

3月20日（周一）

大酒店公布全年业绩。

通达集团公布全年业绩。

3月21日（周二）

公布2月份消费物价指数（CPI）。

电能实业公布全年业绩。

长江基建公布全年业绩。

港灯公布全年业绩。

中国建筑国际公布全年业绩。

保利置业公布全年业绩。

*茂业国际公布全年业绩。

*金山软件公布全年业绩。

3月22日（周三）

长和公布全年业绩。

长实地产公布全年业绩。

腾讯控股公布全年业绩。

中国平安公布全年业绩。

吉利汽车公布全年业绩。

中国海外发展公布全年业绩。

威高股份公布全年业绩。

*中国动向公布全年业绩。

3月23日（周四）

载通公布全年业绩。

3月24日（周五）

紫金矿业公布全年业绩。

统一企业中国公布全年业绩。

美图公司公布全年业绩。

江苏宁沪高速公路公布全年业绩。

08:00 中国财险在中国举行股东特别大会。

3月27日（周一）

公布2月份进出口数据。

合生元公布全年业绩。

申洲国际公布全年业绩。

3月28日（周二）

中国龙工公布全年业绩。

中远海能 1138.HK>公布全年业绩。

中车时代电气公布全年业绩。

易大宗公布全年业绩。

中怡国际公布全年业绩。

3月29日（周三）

马鞍山钢铁股份公布全年业绩。

南京熊猫电子股份公布全年业绩。

香港中旅公布全年业绩。

中国粮油控股公布全年业绩。

3月30日（周四）

公布2月份零售销售数据。

*中国石油公布全年业绩。

中国光大控股公布全年业绩。

珠江船务公布全年业绩。

中国擎天软件公布全年业绩。

天伦燃气公布全年业绩。

3月31日（周五）

东方证券在中国举行股东特别大会。

14:00 中材股份在中国举行股东特别大会。

中国全通公布全年业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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