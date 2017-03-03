《香港重要政经日程》--3月3日-3月31日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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================== 今日重要政经消息=================
3月3日（周五）
公布2月份香港日经PMI。
天虹纺织公布全年业绩。
10:30 中铝矿业国际股东特别大会。
*10:45 ASM太平洋业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
3月6日（周一）
恒富控股公布全年业绩。
11:00 美联工商舖股东特别大会。
3月7日（周二）
公布1月份外汇储备资产。
港铁公司公布全年业绩。
睿富房地产基金公布全年业绩。
惠理集团公布全年业绩。
招商局置地公布全年业绩。
14:00 东江环保在中国举行股东特别大会。
3月8日（周三）
美高域集团首日挂牌。
五矿资源公布全年业绩。
利兴发展公布全年业绩。
常茂生物公布全年业绩。
天宝集团公布全年业绩。
廖创兴企业公布全年业绩。
百富环球公布全年业绩。
万达酒店公布全年业绩。
华人置业公布全年业绩。
10:00 山水水泥股东特别大会。
10:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免两名董事。
11:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免五名董事。
3月9日（周四）
09:30 中国外运在中国举行股东特别大会。
佐丹奴国际公布全年业绩。
中外运航运公布全年业绩。
九龙仓公布全年业绩。
富智康公布全年业绩。
TOM集团公布全年业绩。
17:00 海通国际业绩记者会。
3月10日（周五）
浙商银行公布全年业绩。
东方海外国际公布全年业绩。
富力地产公布全年业绩。
会德丰公布全年业绩。
华润水泥公布全年业绩。
10:00 阿里健康股东特别大会。
10:00 青岛港国际在中国举行股东特别大会。
10:00 国联证券在中国举行股东特别大会。
11:30 兖州煤业在中国举行股东特别大会。
14:30 中国海运港口股东特别大会。
14:30 信德集团股东特别大会。
3月13日（周一）
利福国际公布全年业绩。
中国生物制药公布全年业绩。
中国利郎公布全年业绩。
10:00 雷士照明股东特别大会。
10:30 邵氏兄弟股东特别大会。
13:00 洛阳钼业在中国举行股东特别大会。
3月14日（周二）
公布1月份外汇基金境外资产。
中国旺旺公布全年业绩。
创科实业公布全年业绩。
361度公布全年业绩。
香港飞机工程公布全年业绩。
澳优公布全年业绩。
中国核能科技公布全年业绩。
神州租车公布全年业绩。
*龙源电力公布全年业绩。
*香港建设公布全年业绩。
14:00 天津创业环保在中国举行股东特别大会。
11:00 长实地产股东特别大会。
12:00 长江基建股东特别大会。
14:15 电能实业股东特别大会。
3月15日（周三）
国泰航空公布全年业绩。
中广核电力公布全年业绩。
新秀丽公布全年业绩。
09:00 青岛银行在中国举行股东特别大会。
09:30 中国信达股东特别大会。
3月16日（周四）
公布12-2月失业率。
太古公布全年业绩。
九兴控股公布全年业绩。
远东环球公布全年业绩。
拉夏贝尔公布全年业绩。
远洋集团公布全年业绩。
太古地产公布全年业绩。
*3月17日（周五）
凤凰卫视公布全年业绩。
3月20日（周一）
大酒店公布全年业绩。
通达集团公布全年业绩。
3月21日（周二）
公布2月份消费物价指数（CPI）。
电能实业公布全年业绩。
长江基建公布全年业绩。
港灯公布全年业绩。
中国建筑国际公布全年业绩。
保利置业公布全年业绩。
*茂业国际公布全年业绩。
*金山软件公布全年业绩。
3月22日（周三）
长和公布全年业绩。
长实地产公布全年业绩。
腾讯控股公布全年业绩。
中国平安公布全年业绩。
吉利汽车公布全年业绩。
中国海外发展公布全年业绩。
威高股份公布全年业绩。
*中国动向公布全年业绩。
3月23日（周四）
载通公布全年业绩。
3月24日（周五）
紫金矿业公布全年业绩。
统一企业中国公布全年业绩。
美图公司公布全年业绩。
江苏宁沪高速公路公布全年业绩。
08:00 中国财险在中国举行股东特别大会。
3月27日（周一）
公布2月份进出口数据。
合生元公布全年业绩。
申洲国际公布全年业绩。
3月28日（周二）
中国龙工公布全年业绩。
中远海能 1138.HK>公布全年业绩。
中车时代电气公布全年业绩。
易大宗公布全年业绩。
中怡国际公布全年业绩。
3月29日（周三）
马鞍山钢铁股份公布全年业绩。
南京熊猫电子股份公布全年业绩。
香港中旅公布全年业绩。
中国粮油控股公布全年业绩。
3月30日（周四）
公布2月份零售销售数据。
*中国石油公布全年业绩。
中国光大控股公布全年业绩。
珠江船务公布全年业绩。
中国擎天软件公布全年业绩。
天伦燃气公布全年业绩。
3月31日（周五）
东方证券在中国举行股东特别大会。
14:00 中材股份在中国举行股东特别大会。
中国全通公布全年业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。