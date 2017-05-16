《香港重要政经日程》--5月16日-5月31日

================== 今日重要政经消息=================
5月16日（周二）
09:00 中石油炼化工程在中国举行股东周年大会。
14:00 神州租车股东周年大会。
14:30 太古地产股东周年大会。
14:30 星展唯高达 (香港)中国银行业市场展望发布会。
阿里健康公布年度业绩。
伟易达公布年度业绩。
神州租车公布首季业绩。
================== 近期重要政经消息=================
5月17日（周三）
腾讯控股公布首季业绩。
冠捷科技公布首季业绩。
德昌电机公布全年业绩。
先进半导体公布全年业绩。
博雅互动公布全年业绩。
10:00 国泰航空股东周年大会。
10:00 恒安国际股东周年大会。
11:30 港铁股东周年大会。
12:30 香港投资基金公会中国债券市场座谈会。
15:00 腾讯控股股东周年大会及股东特别大会。
5月18日（周四）
百盛集团公布首季业绩。
10:00 太古股东周年大会。
11:00 创兴银行股东周年大会。
14:00 天能动力股东周年大会。
15:00 网龙股东周年大会。
5月19日（周五）
交银国际首日挂牌。
公布2-4月失业率。
恒生指数季度检讨。
NIRAKU公布年度业绩。
09:00 中国通号在中国举行股东周年大会。
14:00 广汽集团在中国举行股东周年大会。
15:00 统一企业中国股东周年大会。
5月22日（周一）
康师傅控股公布首季业绩。
09:30 中国飞机租赁股东周年大会。
10:00 融创中国在中国举行股东周年大会。
10:00 民信金控股东周年大会。
10:30 大昌行股东周年大会。
11:00 巨涛海洋石油股东周年大会。
15:00 上实控股股东周年大会。
5月23日（周二）
公布4月份消费物价指数。
天鸽互动公布首季业绩。
英皇证券公布中期业绩。
金山软件公布首季业绩。
谢瑞麟公布年度业绩。
11:00 中国电信股东周年大会。
11:00 云游控股股东周年大会。
15:00 TCL多媒体股东周年大会。
15:00 中国太平股东周年大会。
15:30 万洲国际股东周年大会。
5月24日（周三）
敏华控股公布全年业绩。
新秀丽公布首季业绩。
*I.T公布全年业绩。
10:00 瑞声科技股东周年大会。
10:00 中广核电力股东周年大会。
10:00 华人置业股东周年大会。
10:30 五矿资源股东周年大会。
11:30 保利协鑫股东周年大会。
13:30 金山软件在中国举行股东周年大会。
14:00 美高梅中国在澳门举行股东周年大会。
14:30 光大证券在中国举行股东周年大会。
15:00 光大国际股东周年大会。
15:00 瑞安房地产股东周年大会。
5月25日（周三）
公布4月份进出口数字。
霭华押业信贷公布年度业绩。
10:00 中国移动股东周年大会。
10:00 光大控股股东周年大会。
10:00 石药集团股东周年大会。
10:30 中国国航在中国举行股东周年大会。
11:30 保利置业股东周年大会。
13:30 中远海运港口股东周年大会。
14:00 中外运航运股东周年大会。
15:30 华润啤酒股东周年大会。
16:00 吉利汽车股东周年大会。
16:00 天溢（森美）走进物联网纪元暨央视合作签约仪式。
5月26日（周四）
中国生物制药公布首季业绩。
奥思集团公布中期业绩。
09:30 中信银行在中国举行股东周年大会。
10:00 中国龙工在中国举行股东周年大会。
10:00 招商证券在中国举行股东周年大会。
10:00 安东油田服务在中国举行股东周年大会。
11:00 新奥能源股东周年大会。
14:00 裕元集团股东周年大会。
14:30 亚洲水泥股东周年大会。
15:30 中国海洋石油股东周年大会。
15:30 大新银行股东周年大会。
16:15 华润燃气股东周年大会。
16:30 大新金融股东周年大会。
5月29日（周一）
先施公布年度业绩。
14:30 嘉里物流股东周年大会。
*5月30日（周二）
端午节公众假期。
*5月31日（周三）
莱蒙国际公布首季业绩。
公布4月份M-3货币供应。
公布4月底止外汇储备资产数字。
公布4月底止外汇基金总资产数字。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）