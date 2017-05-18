《香港重要政经日程》--5月18日-6月2日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
================== 今日重要政经消息=================
5月18日（周四）
百盛集团公布首季业绩。
10:00 太古股东周年大会。
11:00 创兴银行股东周年大会。
14:00 天能动力股东周年大会。
15:00 网龙股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月19日（周五）
交银国际首日挂牌。
公布2-4月失业率。
恒生指数季度检讨。
NIRAKU公布年度业绩。
09:00 中国通号在中国举行股东周年大会。
14:00 广汽集团在中国举行股东周年大会。
15:00 统一企业中国股东周年大会。
5月22日（周一）
康师傅控股公布首季业绩。
09:30 中国飞机租赁股东周年大会。
10:00 融创中国在中国举行股东周年大会。
10:00 民信金控股东周年大会。
10:30 大昌行股东周年大会。
11:00 巨涛海洋石油股东周年大会。
15:00 上实控股股东周年大会。
5月23日（周二）
公布4月份消费物价指数。
天鸽互动公布首季业绩。
英皇证券公布中期业绩。
金山软件公布首季业绩。
谢瑞麟公布年度业绩。
11:00 中国电信股东周年大会。
11:00 云游控股股东周年大会。
15:00 TCL多媒体股东周年大会。
15:00 中国太平股东周年大会。
15:30 万洲国际股东周年大会。
5月24日（周三）
敏华控股公布全年业绩。
新秀丽公布首季业绩。
I.T公布全年业绩。
10:00 瑞声科技股东周年大会。
10:00 中广核电力股东周年大会。
10:00 华人置业股东周年大会。
10:30 五矿资源股东周年大会。
11:30 保利协鑫股东周年大会。
13:30 金山软件在中国举行股东周年大会。
14:00 美高梅中国在澳门举行股东周年大会。
14:30 光大证券在中国举行股东周年大会。
15:00 光大国际股东周年大会。
15:00 瑞安房地产股东周年大会。
5月25日（周四）
公布4月份进出口数字。
霭华押业信贷公布年度业绩。
10:00 中国移动股东周年大会。
10:00 光大控股股东周年大会。
10:00 石药集团股东周年大会。
10:30 中国国航在中国举行股东周年大会。
11:30 保利置业股东周年大会。
13:30 中远海运港口股东周年大会。
14:00 中外运航运股东周年大会。
15:30 华润啤酒股东周年大会。
16:00 吉利汽车股东周年大会。
16:00 天溢（森美）走进物联网纪元暨央视合作签约仪式。
5月26日（周五）
中国生物制药公布首季业绩。
奥思集团公布中期业绩。
*星谦发展公布中期业绩。
*博富临置业公布中期业绩。
*信利国际公布首季业绩。
*威雅利公布年度业绩。
09:30 中信银行在中国举行股东周年大会。
10:00 中国龙工在中国举行股东周年大会。
10:00 招商证券在中国举行股东周年大会。
10:00 安东油田服务在中国举行股东周年大会。
11:00 新奥能源股东周年大会。
14:00 裕元集团股东周年大会。
14:30 亚洲水泥股东周年大会。
15:30 中国海洋石油股东周年大会。
15:30 大新银行股东周年大会。
16:15 华润燃气股东周年大会。
16:30 大新金融股东周年大会。
5月29日（周一）
先施公布年度业绩。
*世界华文媒体公布年度业绩。
*万华媒体公布年度业绩。
14:30 嘉里物流股东周年大会。
5月30日（周二）
端午节公众假期。
5月31日（周三）
莱蒙国际公布首季业绩。
公布4月份M-3货币供应。
公布4月底止外汇储备资产数字。
公布4月底止外汇基金总资产数字。
6月1日（周四）
公布4月份零售销售数字。
10:30 中信国际电信股东周年大会。
11:00 港华燃气股东周年大会。
11:30 利丰股东周年大会。
12:00 美丽华酒店股东周年大会。
15:00 盈德气体股东周年大会。
15:30 中国建筑国际股东周年大会。
*6月2日（周五）
11:30 蒙牛乳业股东周年大会。
14:30 山水水泥股东周年大会。
15:00 美图公司股东周年大会。
15:00 华润置地股东周年大会。
15:00 合景泰富股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为