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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 08:30 BJT

《香港重要政经日程》--5月23日-6月9日

================== 今日重要政经消息=================

5月23日（周二）

公布4月份消费物价指数。

天鸽互动公布首季业绩。

英皇证券公布中期业绩。

金山软件公布首季业绩。

谢瑞麟公布年度业绩。

11:00 中国电信股东周年大会。

11:00 云游控股股东周年大会。

*11:00 安永亚太地区舞弊调查报告新闻发布会。

*14:30 摩根大通下半年中国投资展望记者会。

15:00 TCL多媒体股东周年大会。

15:00 中国太平股东周年大会。

15:30 万洲国际股东周年大会。

*15:30 冠君产业信托股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月24日（周三）

敏华控股公布全年业绩。

新秀丽公布首季业绩。

I.T公布全年业绩。

10:00 瑞声科技股东周年大会。

10:00 中广核电力股东周年大会。

10:00 华人置业股东周年大会。

10:30 五矿资源股东周年大会。

11:30 保利协鑫股东周年大会。

13:30 金山软件在中国举行股东周年大会。

14:00 美高梅中国在澳门举行股东周年大会。

14:30 光大证券在中国举行股东周年大会。

15:00 光大国际股东周年大会。

15:00 瑞安房地产股东周年大会。

5月25日（周四）

公布4月份进出口数字。

霭华押业信贷公布年度业绩。

*联想集团公布全年业绩。

*石药集团公布首季业绩。

*国美电器公布首季业绩。

10:00 中国移动股东周年大会。

10:00 光大控股股东周年大会。

10:00 石药集团股东周年大会。

10:30 中国国航在中国举行股东周年大会。

*11:00 友邦保险与热刺足球俱乐部联合新闻发布会。

11:30 保利置业股东周年大会。

13:30 中远海运港口股东周年大会。

14:00 中外运航运股东周年大会。

*14:30 国美电器股东周年大会。

15:30 华润啤酒股东周年大会。

16:00 吉利汽车股东周年大会。

16:00 天溢（森美）走进物联网纪元暨央视合作签约仪式。

5月26日（周五）

中国生物制药公布首季业绩。

奥思集团公布中期业绩。

星谦发展公布中期业绩。

博富临置业公布中期业绩。

信利国际公布首季业绩。

威雅利公布年度业绩。

09:30 中信银行在中国举行股东周年大会。

10:00 中国龙工在中国举行股东周年大会。

10:00 招商证券在中国举行股东周年大会。

10:00 安东油田服务在中国举行股东周年大会。

11:00 新奥能源股东周年大会。

14:00 裕元集团股东周年大会。

14:30 亚洲水泥股东周年大会。

15:30 中国海洋石油股东周年大会。

15:30 大新银行股东周年大会。

16:15 华润燃气股东周年大会。

16:30 大新金融股东周年大会。

5月29日（周一）

先施公布年度业绩。

世界华文媒体公布年度业绩。

万华媒体公布年度业绩。

*10:45 有线宽频股东特别大会。

14:30 嘉里物流股东周年大会。

5月30日（周二）

端午节公众假期。

5月31日（周三）

莱蒙国际公布首季业绩。

公布4月份M-3货币供应。

公布4月底止外汇储备资产数字。

公布4月底止外汇基金总资产数字。

*09:30 中银航空租赁股东周年大会。

*10:00 中国人寿在中国举行股东周年大会。

*10:00 中粮肉食股东周年大会。

*18:00 普拉达在米兰举行股东周年大会。

6月1日（周四）

公布4月份零售销售数字。

*10:00 中海油田服务在中国举行股东周年大会。

10:30 中信国际电信股东周年大会。

11:00 港华燃气股东周年大会。

11:30 利丰股东周年大会。

*12:00 永利澳门在澳门举行股东周年大会。

12:00 美丽华酒店股东周年大会。

*15:00 北控水务股东周年大会。

15:00 盈德气体股东周年大会。

15:30 中国建筑国际股东周年大会。

6月2日（周五）

*09:30 招商局港口股东周年大会。

*10:00 昆仑能源股东周年大会。

*10:00 中粮控股股东周年大会。

11:30 蒙牛乳业股东周年大会。

*14:00 联想控股在中国举行股东周年大会。

14:30 山水水泥股东周年大会。

15:00 美图公司股东周年大会。

15:00 华润置地股东周年大会。

15:00 合景泰富股东周年大会。

*16:30 科通芯城股东周年大会。

6月5日（周一）

公布5月份香港PMI。

11:30 恒基地产股东周年大会。

14:15 龙湖地产股东周年大会。

6月6日（周二）

09:00 比亚迪电子在中国举行股东周年大会。

10:00 比亚迪在中国举行股东周年大会。

10:00 禹洲地产股东周年大会。

10:00 复星国际股东周年大会。

10:30 越秀地产股东周年大会。

13:30 海通证券在中国举行股东周年大会。

6月7日（周三）

公布5月底止外汇储备资产数字。

领展房产基金公布年度业绩。

11:00 嘉华国际股东周年大会。

12:00 中华煤气股东周年大会。

12:45 世纪城市股东周年大会。

15:00 远东宏信股东周年大会。

6月8日（周四）

*08:30 港交所第四届人民币定息及货币论坛。

09:00 中信建投证券在中国举行股东周年大会。

09:00 中石油在中国举行股东周年大会。

*09:30 中国邮储银行在中国举行股东周年大会。

*10:00 润东汽车股东周年大会。

*10:00 汉能薄膜发电在中国举行股东周年大会。

10:30 深圳控股股东周年大会。

14:00 鞍钢在中国举行股东周年大会。

14:30 华润电力股东周年大会。

6月9日（周五）

*10:00 招金矿业在中国举行股东周年大会。

10:30 中广核矿业股东周年大会。

*13:00 中国太保在中国举行股东周年大会。

*14:00 中联重科在中国举行股东周年大会。

*14:30 中集集团在中国举行股东周年大会。

*16:00 和谐汽车股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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