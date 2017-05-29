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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 08:58 BJT

《香港重要政经日程》--5月29日-6月9日

================== 今日重要政经消息=================

5月29日（周一）

先施公布年度业绩。

世界华文媒体公布年度业绩。

万华媒体公布年度业绩。

*10:00 立法会金管局工作简报。

10:45 有线宽频股东特别大会。

14:30 嘉里物流股东周年大会。

*14:45 中银香港与微信支付联合新闻发布会。

*16:00 高银金融股东特别大会。

*17:30 药明生物技术IPO记者会。

================== 近期重要政经消息=================

5月30日（周二）

端午节公众假期。

5月31日（周三）

莱蒙国际公布首季业绩。

公布4月份M-3货币供应。

公布4月底止外汇储备资产数字。

公布4月底止外汇基金总资产数字。

09:30 中银航空租赁股东周年大会。

10:00 中国人寿在中国举行股东周年大会。

10:00 中粮肉食股东周年大会。

18:00 普拉达在米兰举行股东周年大会。

6月1日（周四）

公布4月份零售销售数字。

10:00 中海油田服务在中国举行股东周年大会。

10:30 中信国际电信股东周年大会。

11:00 港华燃气股东周年大会。

11:30 利丰股东周年大会。

12:00 永利澳门在澳门举行股东周年大会。

12:00 美丽华酒店股东周年大会。

15:00 北控水务股东周年大会。

15:00 盈德气体股东周年大会。

15:30 中国建筑国际股东周年大会。

6月2日（周五）

09:30 招商局港口股东周年大会。

10:00 昆仑能源股东周年大会。

10:00 中粮控股股东周年大会。

11:30 蒙牛乳业股东周年大会。

14:00 联想控股在中国举行股东周年大会。

14:30 山水水泥股东周年大会。

15:00 美图公司股东周年大会。

15:00 华润置地股东周年大会。

15:00 合景泰富股东周年大会。

16:30 科通芯城股东周年大会。

6月5日（周一）

公布5月份香港PMI。

11:30 恒基地产股东周年大会。

14:15 龙湖地产股东周年大会。

6月6日（周二）

09:00 比亚迪电子在中国举行股东周年大会。

10:00 比亚迪在中国举行股东周年大会。

10:00 禹洲地产股东周年大会。

10:00 复星国际股东周年大会。

10:30 越秀地产股东周年大会。

13:30 海通证券在中国举行股东周年大会。

6月7日（周三）

公布5月底止外汇储备资产数字。

领展房产基金公布年度业绩。

11:00 嘉华国际股东周年大会。

12:00 中华煤气股东周年大会。

12:45 世纪城市股东周年大会。

15:00 远东宏信股东周年大会。

6月8日（周四）

08:30 港交所第四届人民币定息及货币论坛。

09:00 中信建投证券在中国举行股东周年大会。

09:00 中石油在中国举行股东周年大会。

09:30 中国邮储银行在中国举行股东周年大会。

10:00 润东汽车股东周年大会。

10:00 汉能薄膜发电在中国举行股东周年大会。

10:30 深圳控股股东周年大会。

14:00 鞍钢在中国举行股东周年大会。

14:30 华润电力股东周年大会。

6月9日（周五）

10:00 招金矿业在中国举行股东周年大会。

10:30 中广核矿业股东周年大会。

13:00 中国太保在中国举行股东周年大会。

14:00 中联重科在中国举行股东周年大会。

14:30 中集集团在中国举行股东周年大会。

16:00 和谐汽车股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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