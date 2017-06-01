《香港重要政经日程》--6月1日-6月9日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
================== 今日重要政经消息=================
6月1日（周四）
公布4月份零售销售数字。
*澳门公布5月份博彩收入。
10:00 中海油田服务在中国举行股东周年大会。
10:30 中信国际电信股东周年大会。
11:00 港华燃气股东周年大会。
11:30 利丰股东周年大会。
12:00 永利澳门在澳门举行股东周年大会。
12:00 美丽华酒店股东周年大会。
15:00 北控水务股东周年大会。
15:00 盈德气体股东周年大会。
15:30 中国建筑国际股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月2日（周五）
09:30 招商局港口股东周年大会。
10:00 昆仑能源股东周年大会。
10:00 中粮控股股东周年大会。
11:30 蒙牛乳业股东周年大会。
14:00 联想控股在中国举行股东周年大会。
14:30 山水水泥股东周年大会。
15:00 美图公司股东周年大会。
15:00 华润置地股东周年大会。
15:00 合景泰富股东周年大会。
16:30 科通芯城股东周年大会。
6月5日（周一）
公布5月份香港PMI。
11:30 恒基地产股东周年大会。
14:15 龙湖地产股东周年大会。
6月6日（周二）
09:00 比亚迪电子在中国举行股东周年大会。
10:00 比亚迪在中国举行股东周年大会。
10:00 禹洲地产股东周年大会。
10:00 复星国际股东周年大会。
10:30 越秀地产股东周年大会。
13:30 海通证券在中国举行股东周年大会。
6月7日（周三）
公布5月底止外汇储备资产数字。
领展房产基金公布年度业绩。
11:00 嘉华国际股东周年大会。
12:00 中华煤气股东周年大会。
12:45 世纪城市股东周年大会。
15:00 远东宏信股东周年大会。
6月8日（周四）
08:30 港交所第四届人民币定息及货币论坛。
09:00 中信建投证券在中国举行股东周年大会。
09:00 中石油在中国举行股东周年大会。
09:30 中国邮储银行在中国举行股东周年大会。
10:00 润东汽车股东周年大会。
10:00 汉能薄膜发电在中国举行股东周年大会。
10:30 深圳控股股东周年大会。
14:00 鞍钢在中国举行股东周年大会。
14:30 华润电力股东周年大会。
6月9日（周五）
10:00 招金矿业在中国举行股东周年大会。
10:30 中广核矿业股东周年大会。
13:00 中国太保在中国举行股东周年大会。
14:00 中联重科在中国举行股东周年大会。
14:30 中集集团在中国举行股东周年大会。
16:00 和谐汽车股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为