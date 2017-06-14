《香港重要政经日程》--6月14日-6月21日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
================== 今日重要政经消息=================
6月14日（周三）
公布外5月份汇基金境外资产。
08:30 ASIFMA第七届中国资本市场会议。
09:30 宏华集团股东周年大会。
11:30 远东发展年度业绩记者会。
16:30 利标品牌年度业绩及三年计划新闻发布会。
================== 近期重要政经消息=================
6月15日（周四）
大唐投资国际公布年度业绩。
莎莎国际公布年度业绩。
09:00 中国铁建在中国举行股东周年大会。
09:00 绿地香港股东周年大会。
14:00 建行在中国举行股东周年大会。
15:00 恒大集团股东周年大会。
6月16日（周五）
建成控股首日挂牌。
华宝国际公布年度业绩。
德永佳集团公布年度业绩。
09:00 东风集团在中国举行股东周年大会。
10:00 雨润食品在中国举行股东周年大会。
11:00 李宁股东周年大会。
14:00 中国平安在中国举行股东周年大会。
14:00 民生银行在中国举行股东周年大会。
14:00 中国交通建设在中国举行股东周年大会。
14:30 绿城中国在中国举行股东周年大会。
6月19日（周一）
耀才证券金融公布年度业绩。
大昌微綫集团公布年度业绩。
09:00 紫金矿业在中国举行股东周年大会。
09:30 中信证券在中国举行股东周年大会。
11:00 世茂房地产股东周年大会。
6月20日（周二）
广州农村商业银行首日挂牌。
公布5月份消费物价指数（CPI）。
公布3-5月失业率。
*鹰美公布年度业绩。
金山工业公布年度业绩。
松龄护老集团公布年度业绩。
南南资源公布年度业绩。
星光集团公布年度业绩。
协同通信公布年度业绩。
开明投资公布年度业绩。
09:00 中兴通讯在中国举行股东周年大会。
09:30 中国再保险在中国举行股东周年大会。
09:30 光大银行在中国举行股东周年大会。
10:00 龙源电力在中国举行股东周年大会。
14:30 中国中车在中国举行股东周年大会。
6月21日（周三）
安贤园中国公布年度业绩。
中国燃气公布年度业绩。
英皇国际公布年度业绩。
WANG ON GROUP公布年度业绩。
宏安地产公布年度业绩。
13:00 华泰证券在中国举行股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为