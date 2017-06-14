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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 10:01 BJT

《香港重要政经日程》--6月14日-6月21日

================== 今日重要政经消息=================

6月14日（周三）

公布外5月份汇基金境外资产。

08:30 ASIFMA第七届中国资本市场会议。

09:30 宏华集团股东周年大会。

11:30 远东发展年度业绩记者会。

16:30 利标品牌年度业绩及三年计划新闻发布会。

================== 近期重要政经消息=================

6月15日（周四）

大唐投资国际公布年度业绩。

莎莎国际公布年度业绩。

09:00 中国铁建在中国举行股东周年大会。

09:00 绿地香港股东周年大会。

14:00 建行在中国举行股东周年大会。

15:00 恒大集团股东周年大会。

6月16日（周五）

建成控股首日挂牌。

华宝国际公布年度业绩。

德永佳集团公布年度业绩。

09:00 东风集团在中国举行股东周年大会。

10:00 雨润食品在中国举行股东周年大会。

11:00 李宁股东周年大会。

14:00 中国平安在中国举行股东周年大会。

14:00 民生银行在中国举行股东周年大会。

14:00 中国交通建设在中国举行股东周年大会。

14:30 绿城中国在中国举行股东周年大会。

6月19日（周一）

耀才证券金融公布年度业绩。

大昌微綫集团公布年度业绩。

09:00 紫金矿业在中国举行股东周年大会。

09:30 中信证券在中国举行股东周年大会。

11:00 世茂房地产股东周年大会。

6月20日（周二）

广州农村商业银行首日挂牌。

公布5月份消费物价指数（CPI）。

公布3-5月失业率。

*鹰美公布年度业绩。

金山工业公布年度业绩。

松龄护老集团公布年度业绩。

南南资源公布年度业绩。

星光集团公布年度业绩。

协同通信公布年度业绩。

开明投资公布年度业绩。

09:00 中兴通讯在中国举行股东周年大会。

09:30 中国再保险在中国举行股东周年大会。

09:30 光大银行在中国举行股东周年大会。

10:00 龙源电力在中国举行股东周年大会。

14:30 中国中车在中国举行股东周年大会。

6月21日（周三）

安贤园中国公布年度业绩。

中国燃气公布年度业绩。

英皇国际公布年度业绩。

WANG ON GROUP公布年度业绩。

宏安地产公布年度业绩。

13:00 华泰证券在中国举行股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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