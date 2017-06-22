《香港重要政经日程》--6月22日-6月29日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
================== 今日重要政经消息=================
6月22日（周四）
安保工程控股公布年度业绩。
包浩斯国际公布年度业绩。
中港照相公布年度业绩。
大快活公布年度业绩。
彭顺国际公布中期业绩。
南旋控股公布年度业绩。
互太纺织公布年度业绩。
宝光实业公布年度业绩。
盈信控股公布年度业绩。
09:00 徽商银行在中国举行股东周年大会。
10:00 中国银河在中国举行股东周年大会。
13:30 交通银行在中国举行股东周年大会。
14:30 保利文化在中国举行股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月23日（周五）
AEON CREDIT公布首季业绩。
文化传信公布年度业绩。
衍生集团公布年度业绩。
沪港联合公布年度业绩。
华禧控股公布年度业绩。
现恒建筑公布年度业绩。
德祥企业公布年度业绩。
德祥地产公布年度业绩。
雅各臣科研制药公布年度业绩。
东方报业集团公布年度业绩。
三和建筑集团公布年度业绩。
专业旅运公布年度业绩。
维他奶国际公布年度业绩。
09:00 中国财险在中国举行股东周年大会。
09:30 北京汽车在中国举行股东周年大会。
09:30 中国神华在中国举行股东周年大会。
10:00 中国人保在中国举行股东周年大会。
11:00 阿里影业股东周年大会。
13:00 上海医药在中国举行股东周年大会。
15:00 信德集团股东周年大会。
6月26日（周一）
公布5月份进出口数字。
AV CONCEPT HOLD公布年度业绩。
波司登公布年度业绩。
大家乐集团公布年度业绩。
其仕国际公布年度业绩。
富临集团控股公布年度业绩。
经济日报集团公布年度业绩。
银基集团公布年度业绩。
电讯数码控股公布年度业绩。
威高国际公布年度业绩。
14:30 中煤能源在中国举行股东周年大会。
6月27日（周二）
09:00 首创置业在中国举行股东特别大会。
亚积邦租赁公布年度业绩。
亚洲煤业公布年度业绩。
中国置业投资公布年度业绩。
庄士中国公布年度业绩。
文化地标投资公布年度业绩。
怡邦行控股公布年度业绩。
金源米业公布年度业绩。
镇科集团公布年度业绩。
香港信贷公布年度业绩。
蒙古能源公布年度业绩。
6月28日（周三）
信邦控股首日挂牌。
奥玛仕国际公布年度业绩。
亚洲资源公布年度业绩。
泛海集团公布年度业绩。
泛海酒店公布年度业绩。
凯联国际酒店公布年度业绩。
震雄集团公布年度业绩。
中国国家文化产业公布年度业绩。
远东酒店实业公布年度业绩。
膳源控股公布年度业绩。
环科国际公布年度业绩。
结好金融公布年度业绩。
金卫医疗公布年度业绩。
昊天发展集团公布年度业绩。
建溢集团公布年度业绩。
信星集团公布年度业绩。
慕诗国际公布年度业绩。
维珍妮公布年度业绩。
翠华控股公布年度业绩。
09:00 北京首都机场在中国举行股东周年大会。
09:00 中石化在中国举行股东周年大会。
09:30 中铁股份在中国举行股东周年大会。
10:00 青岛港在中国举行股东周年大会。
10:30 佳兆业股东周年大会。
12:00 美联集团股东周年大会。
13:00 洛阳钼业在中国举行股东周年大会。
14:00 中银香港股东周年大会。
14:00 中国铝业在中国举行股东周年大会。
14:30 金风科技在中国举行股东周年大会。
*6月29日（周四）
公布5月份零售销售数字。
中国水务公布年度业绩。
建业实业公布年度业绩。
沿海家园公布年度业绩。
大新金融宣派特别股息。
五龙电动车公布年度业绩。
结好控股公布年度业绩。
香港华人有限公司公布年度业绩。
汉国置业公布年度业绩。
领航医药生物科技公布年度业绩。
嘉利国际公布年度业绩。
金利丰金融公布年度业绩。
冠忠巴士集团公布年度业绩。
力宝公布年度业绩。
力宝华润公布年度业绩。
六福集团公布年度业绩。
佑威国际公布年度业绩。
09:00 中石化油服在中国举行股东周年大会。
10:00 当代置业股东周年大会。
10:30 上海证大房地产股东周年大会。
10:30 电视广播股东周年大会。
11:30 玖龙纸业股东特别大会。
13:00 复星医药在中国举行股东周年大会。
15:00 中国绿色食品股东特别大会。
15:30 阿里健康股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。