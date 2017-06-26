版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 10:32 BJT

《香港重要政经日程》--6月26日-7月4日

================== 今日重要政经消息=================

6月26日（周一）

公布5月份进出口数字。

AV CONCEPT HOLD公布年度业绩。

波司登公布年度业绩。

大家乐集团公布年度业绩。

其仕国际公布年度业绩。

富临集团控股公布年度业绩。

经济日报集团公布年度业绩。

银基集团公布年度业绩。

电讯数码控股公布年度业绩。

威高国际公布年度业绩。

14:30 中煤能源在中国举行股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

6月27日（周二）

09:00 首创置业在中国举行股东特别大会。

亚积邦租赁公布年度业绩。

亚洲煤业公布年度业绩。

中国置业投资公布年度业绩。

庄士中国公布年度业绩。

文化地标投资公布年度业绩。

怡邦行控股公布年度业绩。

金源米业公布年度业绩。

镇科集团公布年度业绩。

香港信贷公布年度业绩。

蒙古能源公布年度业绩。

6月28日（周三）

信邦控股首日挂牌。

奥玛仕国际公布年度业绩。

亚洲资源公布年度业绩。

泛海集团公布年度业绩。

泛海酒店公布年度业绩。

凯联国际酒店公布年度业绩。

震雄集团公布年度业绩。

中国国家文化产业公布年度业绩。

远东酒店实业公布年度业绩。

膳源控股公布年度业绩。

环科国际公布年度业绩。

结好金融公布年度业绩。

金卫医疗公布年度业绩。

昊天发展集团公布年度业绩。

建溢集团公布年度业绩。

信星集团公布年度业绩。

慕诗国际公布年度业绩。

维珍妮公布年度业绩。

翠华控股公布年度业绩。

09:00 北京首都机场在中国举行股东周年大会。

09:00 中石化在中国举行股东周年大会。

09:30 中铁股份在中国举行股东周年大会。

10:00 青岛港在中国举行股东周年大会。

10:30 佳兆业股东周年大会。

12:00 美联集团股东周年大会。

13:00 洛阳钼业在中国举行股东周年大会。

14:00 中银香港股东周年大会。

14:00 中国铝业在中国举行股东周年大会。

14:30 金风科技在中国举行股东周年大会。

6月29日（周四）

公布5月份零售销售数字。

中国水务公布年度业绩。

建业实业公布年度业绩。

沿海家园公布年度业绩。

大新金融宣派特别股息。

五龙电动车公布年度业绩。

结好控股公布年度业绩。

香港华人有限公司公布年度业绩。

汉国置业公布年度业绩。

领航医药生物科技公布年度业绩。

嘉利国际公布年度业绩。

金利丰金融公布年度业绩。

冠忠巴士集团公布年度业绩。

力宝公布年度业绩。

力宝华润公布年度业绩。

六福集团公布年度业绩。

佑威国际公布年度业绩。

09:00 中石化油服在中国举行股东周年大会。

10:00 当代置业股东周年大会。

10:30 上海证大房地产股东周年大会。

10:30 电视广播股东周年大会。

11:30 玖龙纸业股东特别大会。

13:00 复星医药在中国举行股东周年大会。

15:00 中国绿色食品股东特别大会。

15:30 阿里健康股东特别大会。

6月30日（周五）

中漆集团首日挂牌。

公布5月份M-3货币供应数字。

公布5月底外汇基金总资产数字。

中国卫生控股公布年度业绩。

华南城公布年度业绩。

资本策略地产公布年度业绩。

四洲集团公布年度业绩。

新世纪集团公布年度业绩。

中国新金融公布年度业绩。

昌兴国际公布年度业绩。

现代牧业股东周年大会。

10:30 海通国际股东周年大会。

11:00 北京建设股东周年大会。

*7月4日（周二）

09:30 绿地香港股东特别大会。

15:00 熊猫绿色能源股东特别大会。

15:30 中国食品股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐