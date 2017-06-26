《香港重要政经日程》--6月26日-7月4日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
================== 今日重要政经消息=================
6月26日（周一）
公布5月份进出口数字。
AV CONCEPT HOLD公布年度业绩。
波司登公布年度业绩。
大家乐集团公布年度业绩。
其仕国际公布年度业绩。
富临集团控股公布年度业绩。
经济日报集团公布年度业绩。
银基集团公布年度业绩。
电讯数码控股公布年度业绩。
威高国际公布年度业绩。
14:30 中煤能源在中国举行股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月27日（周二）
09:00 首创置业在中国举行股东特别大会。
亚积邦租赁公布年度业绩。
亚洲煤业公布年度业绩。
中国置业投资公布年度业绩。
庄士中国公布年度业绩。
文化地标投资公布年度业绩。
怡邦行控股公布年度业绩。
金源米业公布年度业绩。
镇科集团公布年度业绩。
香港信贷公布年度业绩。
蒙古能源公布年度业绩。
6月28日（周三）
信邦控股首日挂牌。
奥玛仕国际公布年度业绩。
亚洲资源公布年度业绩。
泛海集团公布年度业绩。
泛海酒店公布年度业绩。
凯联国际酒店公布年度业绩。
震雄集团公布年度业绩。
中国国家文化产业公布年度业绩。
远东酒店实业公布年度业绩。
膳源控股公布年度业绩。
环科国际公布年度业绩。
结好金融公布年度业绩。
金卫医疗公布年度业绩。
昊天发展集团公布年度业绩。
建溢集团公布年度业绩。
信星集团公布年度业绩。
慕诗国际公布年度业绩。
维珍妮公布年度业绩。
翠华控股公布年度业绩。
09:00 北京首都机场在中国举行股东周年大会。
09:00 中石化在中国举行股东周年大会。
09:30 中铁股份在中国举行股东周年大会。
10:00 青岛港在中国举行股东周年大会。
10:30 佳兆业股东周年大会。
12:00 美联集团股东周年大会。
13:00 洛阳钼业在中国举行股东周年大会。
14:00 中银香港股东周年大会。
14:00 中国铝业在中国举行股东周年大会。
14:30 金风科技在中国举行股东周年大会。
6月29日（周四）
公布5月份零售销售数字。
中国水务公布年度业绩。
建业实业公布年度业绩。
沿海家园公布年度业绩。
大新金融宣派特别股息。
五龙电动车公布年度业绩。
结好控股公布年度业绩。
香港华人有限公司公布年度业绩。
汉国置业公布年度业绩。
领航医药生物科技公布年度业绩。
嘉利国际公布年度业绩。
金利丰金融公布年度业绩。
冠忠巴士集团公布年度业绩。
力宝公布年度业绩。
力宝华润公布年度业绩。
六福集团公布年度业绩。
佑威国际公布年度业绩。
09:00 中石化油服在中国举行股东周年大会。
10:00 当代置业股东周年大会。
10:30 上海证大房地产股东周年大会。
10:30 电视广播股东周年大会。
11:30 玖龙纸业股东特别大会。
13:00 复星医药在中国举行股东周年大会。
15:00 中国绿色食品股东特别大会。
15:30 阿里健康股东特别大会。
6月30日（周五）
中漆集团首日挂牌。
公布5月份M-3货币供应数字。
公布5月底外汇基金总资产数字。
中国卫生控股公布年度业绩。
华南城公布年度业绩。
资本策略地产公布年度业绩。
四洲集团公布年度业绩。
新世纪集团公布年度业绩。
中国新金融公布年度业绩。
昌兴国际公布年度业绩。
现代牧业股东周年大会。
10:30 海通国际股东周年大会。
11:00 北京建设股东周年大会。
*7月4日（周二）
09:30 绿地香港股东特别大会。
15:00 熊猫绿色能源股东特别大会。
15:30 中国食品股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。