《香港重要政经日程》--6月29日-7月7日

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================== 今日重要政经消息=================
6月29日（周四）
公布5月份零售销售数字。
中国水务公布年度业绩。
建业实业公布年度业绩。
沿海家园公布年度业绩。
大新金融宣派特别股息。
五龙电动车公布年度业绩。
结好控股公布年度业绩。
香港华人有限公司公布年度业绩。
汉国置业公布年度业绩。
领航医药生物科技公布年度业绩。
嘉利国际公布年度业绩。
金利丰金融公布年度业绩。
冠忠巴士集团公布年度业绩。
力宝公布年度业绩。
力宝华润公布年度业绩。
六福集团公布年度业绩。
佑威国际公布年度业绩。
09:00 中石化油服在中国举行股东周年大会。
10:00 当代置业股东周年大会。
10:30 上海证大房地产股东周年大会。
10:30 电视广播股东周年大会。
11:30 玖龙纸业股东特别大会。
11:30 港交所与金银业贸易场签订合作备忘录。
12:30 香港投资基金公会＂债券通＂座谈会。
13:00 复星医药在中国举行股东周年大会。
15:00 中国绿色食品股东特别大会。
15:30 阿里健康股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月30日（周五）
中漆集团首日挂牌。
公布5月份M-3货币供应数字。
公布5月底外汇基金总资产数字。
中国卫生控股公布年度业绩。
华南城公布年度业绩。
资本策略地产公布年度业绩。
四洲集团公布年度业绩。
新世纪集团公布年度业绩。
中国新金融公布年度业绩。
昌兴国际公布年度业绩。
现代牧业股东周年大会。
10:30 海通国际股东周年大会。
11:00 北京建设股东周年大会。
7月3日（周一）
11:30 华南城全年业绩发布会。
7月4日（周二）
09:30 绿地香港股东特别大会。
15:00 熊猫绿色能源股东特别大会。
15:30 中国食品股东特别大会。
7月5日（周三）
公布6月份香港PMI。
09:00 新任特首林郑月娥出席立法会答问大会。
7月6日（周四）
09:30 联想集团股东周年大会。
*7月7日（周五）
公布6月底外汇储备资产数字。
10:00 中粮控股股东特别大会。
11:00 北控医疗股东特别大会。
15:00 白马户外媒体股东特别大会。
16:30 中国电力新能源股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）