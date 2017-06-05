《香港重要政经日程》--6月5日-6月20日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
================== 今日重要政经消息=================
6月5日（周一）
公布5月份香港PMI。
*09:30 财政司司长立法会简报香港整体经济最新状况。
*11:00 贝莱德亚洲市场年中展望记者会。
*11:30 先机环球投资下半年亚洲市场展望记者会。
11:30 恒基地产股东周年大会。
*14:00 东方证券在中国举行股东周年大会。
*14:30 汇丰“汇智营商”高峰会。
14:15 龙湖地产股东周年大会。
*15:30 中银香港副董事长兼总裁岳毅出席新书发布会。
*16:00 Nexion Technologies IPO记者会。
================== 近期重要政经消息=================
6月6日（周二）
*08:30 晨星亚洲机构投资者会议。
09:00 比亚迪电子在中国举行股东周年大会。
10:00 比亚迪在中国举行股东周年大会。
10:00 禹洲地产股东周年大会。
10:00 复星国际股东周年大会及股东特别大会。
10:30 越秀地产股东周年大会。
13:30 海通证券在中国举行股东周年大会。
*14:30 新鸿基金融下半年市场展望记者会。
6月7日（周三）
公布5月底止外汇储备资产数字。
领展房产基金公布年度业绩。
*10:00 隆基泰和智慧能源股东特别大会。
11:00 嘉华国际股东周年大会。
12:00 中华煤气股东周年大会。
12:45 世纪城市股东周年大会。
15:00 远东宏信股东周年大会。
*15:00 瑞银亚洲慈善论坛媒体简布会。
6月8日（周四）
*周大福珠宝公布全年业绩。
08:30 港交所第四届人民币定息及货币论坛。
09:00 中信建投证券在中国举行股东周年大会。
09:00 中石油在中国举行股东周年大会。
09:30 中国邮储银行在中国举行股东周年大会。
10:00 润东汽车股东周年大会。
10:00 汉能薄膜发电在中国举行股东周年大会。
10:30 深圳控股股东周年大会。
14:00 鞍钢在中国举行股东周年大会。
14:30 华润电力股东周年大会。
6月9日（周五）
10:00 招金矿业在中国举行股东周年大会。
10:30 中广核矿业股东周年大会。
13:00 中国太保在中国举行股东周年大会。
14:00 中联重科在中国举行股东周年大会。
14:30 中集集团在中国举行股东周年大会。
16:00 和谐汽车股东周年大会。
*6月12日（周一）
欧舒丹公布全年业绩。
09:30 中金公司股东周年大会。
10:00 佳兆业股东特别大会。
10:30 中国海外发展股东周年大会。
14:00 中升控股股东周年大会。
14:30 国美电器股东特别大会。
*6月13日（周二）
网龙公布首季业绩。
09:00 华能国际在中国举行股东周年大会。
10:00 中石化冠德股东周年大会。
11:00 中信股份股东周年大会。
14:30 澳博股东周年大会。
15:00 绿叶制药股东周年大会。
*6月14日（周三）
公布外5月份汇基金境外资产。
08:30 ASIFMA第七届中国资本市场会议。
09:30 宏华集团股东周年大会。
*6月15日（周四）
09:00 中国铁建在中国举行股东周年大会。
09:00 绿地香港股东周年大会。
14:00 建行在中国举行股东周年大会。
15:00 恒大集团股东周年大会。
*6月16日（周五）
09:00 东风集团在中国举行股东周年大会。
10:00 雨润食品在中国举行股东周年大会。
11:00 李宁股东周年大会。
14:00 中国平安在中国举行股东周年大会。
14:00 民生银行在中国举行股东周年大会。
14:00 中国交通建设在中国举行股东周年大会。
14:30 绿城中国在中国举行股东周年大会。
*6月19日（周一）
09:00 紫金矿业在中国举行股东周年大会。
09:30 中信证券在中国举行股东周年大会。
11:00 世茂房地产股东周年大会。
*6月20日（周二）
公布5月份消费物价指数（CPI）。
公布3-5月失业率。
09:00 中兴通讯在中国举行股东周年大会。
09:30 中国再保险在中国举行股东周年大会。
09:30 光大银行在中国举行股东周年大会。
10:00 龙源电力在中国举行股东周年大会。
14:30 中国中车在中国举行股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为