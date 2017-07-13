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《香港重要政经日程》--7月13日-8月4日
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2017年7月13日 / 凌晨12点32分 / 2 天前

《香港重要政经日程》--7月13日-8月4日

路透新闻部

1 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

7月13日（周四）

鸿腾六零八八精密科技首日挂牌。

11:00 味千（中国）股东特别大会。

*11:00 瑞银亚太货币下半年展望媒体电话会议。

*14:30 仲量联行香港住宅市场报告发布会。

*17:45 财务汇报局10周年庆祝酒会。

================== 近期重要政经消息=================

7月14日（周五）

11:00 腾邦控股股东特别大会。

11:00 理文化工股东特别大会。

7月17日（周一）

10:00 百丽国际股东特别大会。

14:30 雅居乐股东特别大会。

7月18日（周二）

公布4-6月失业率。

内蒙古能建首日挂牌。

中国升海食品首日挂牌。

港灯公布中期业绩。

维达国际公布中期业绩。

7月19日（周三）

中原银行首日挂牌。

11:00 正道集团股东特别大会。

7月20日（周四）

公布6月份消费物价指数（CPI）。

长江基建公布中期业绩。

电能实业公布中期业绩。

11:00 富豪产业信托股东特别大会。

7月21日（周五）

11:00 长城环亚控股股东特别大会。

7月24日（周一）

14:00 中国城市轨道交通在中国举行股东特别大会。

7月25日（周二）

和电香港公布中期业绩。

10:00 国美金融科技股东特别大会。

7月26日（周三）

10:00 领展股东周年大会。

10:30 阿里健康股东周年大会。

12:00 周大福珠宝股东周年大会。

14:30 百丽国际股东周年大会。

7月27日（周四）

公布6月份进出口数字。

恒隆地产公布中期业绩。

恒隆集团公布中期业绩。

14:30 中远海运港口股东特别大会。

7月28日（周五）

10:00 创维数码股东周年大会。

15:00 壹传媒股东周年大会。

7月31日（周一）

公布6月份M-3货币供应数字。

公布6月底外汇基金总资产。

汇丰控股公布中期业绩。

恒生银行公布中期业绩。

10:30 霭华押业股东周年大会。

14:00 人保集团在中国举行股东特别大会。

8月2日（周三）

渣打集团公布中期业绩。

8月3日（周四）

长和公布中期业绩。

长实地产公布中期业绩。

8月4日（周五）

希慎兴业公布中期业绩。

大酒店公布中期业绩。

10:00 阳光油砂股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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