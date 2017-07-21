《香港重要政经日程》--7月21日-8月10日

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================== 今日重要政经消息=================
7月21日（周五）
富道集团首日挂牌。
10:30 大唐投资股东周年大会。
11:00 长城环亚控股股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月24日（周一）
14:00 中国城市轨道交通在中国举行股东特别大会。
15:30 伟易达股东周年大会。
7月25日（周二）
和电香港公布中期业绩。
ASM太平洋公布中期业绩。
10:00 国美金融科技股东特别大会。
7月26日（周三）
IMAX中国公布中期业绩。
中信大锰公布中期业绩。
生力啤公布中期业绩。
10:00 领展股东周年大会。
10:30 阿里健康股东周年大会。
12:00 周大福珠宝股东周年大会。
14:30 百丽国际股东周年大会。
7月27日（周四）
公布6月份进出口数字。
恒隆地产公布中期业绩。
恒隆集团公布中期业绩。
14:30 中远海运港口股东特别大会。
7月28日（周五）
友邦保险公布中期业绩。
10:00 创维数码股东周年大会。
15:00 壹传媒股东周年大会。
7月31日（周一）
公布6月份M-3货币供应数字。
公布6月底外汇基金总资产。
汇丰控股公布中期业绩。
恒生银行公布中期业绩。
10:30 霭华押业股东周年大会。
14:00 人保集团在中国举行股东特别大会。
8月1日（周二）
09:30 华宝国际股东周年大会。
8月2日（周三）
公布6月份零售销售数字。
渣打集团公布中期业绩。
8月3日（周四）
*公布7月份香港PMI。
长和公布中期业绩。
长实地产公布中期业绩。
8月4日（周五）
希慎兴业公布中期业绩。
大酒店公布中期业绩。
福耀玻璃公布中期业绩。
10:00 先施股东周年大会。
10:00 阳光油砂股东特别大会。
8月7日（周一）
公布7月底外汇储备资产数字。
09:30 中国华融在中国举行股东特别大会。
8月8日（周二）
白马户外媒体公布中期业绩。
朗廷酒店投资公布中期业绩。
统一企业中国公布中期业绩。
8月9日（周三）
中国光大绿色环保公布中期业绩。
港交所公布中期业绩。
*8月10日（周四）
海信科龙公布中期业绩。
宏利金融公布第二季度业绩。
10:00 中国燃气股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)