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《香港重要政经日程》--7月26日-8月15日
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2017年7月26日 / 凌晨2点05分 / 2 天前

《香港重要政经日程》--7月26日-8月15日

路透新闻部

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

7月26日（周三）

IMAX中国公布中期业绩。

中信大锰公布中期业绩。

生力啤公布中期业绩。

10:00 领展股东周年大会。

10:30 阿里健康股东周年大会。

12:00 周大福珠宝股东周年大会。

14:30 百丽国际股东周年大会。

16:30 通力电子中期业绩发布会。

================== 近期重要政经消息=================

7月27日（周四）

公布6月份进出口数字。

恒隆地产公布中期业绩。

恒隆集团公布中期业绩。

TCL多媒体公布中期业绩。

11:00 银联集团强积金预设投资策略及投资展望记者会。

14:30 中远海运港口股东特别大会。

7月28日（周五）

友邦保险公布中期业绩。

太平洋航运公布中期业绩。

置富产业信托公布中期业绩。

汇贤产业信托公布中期业绩。

中信资源公布中期业绩。

10:00 创维数码股东周年大会。

15:00 壹传媒股东周年大会。

7月31日（周一）

公布6月份M-3货币供应数字。

公布6月底外汇基金总资产。

汇丰控股公布中期业绩。

恒生银行公布中期业绩。

10:30 霭华押业股东周年大会。

14:00 人保集团在中国举行股东特别大会。

8月1日（周二）

09:30 华宝国际股东周年大会。

澳门公布7月份博彩收入。

澳博控股公布中期业绩。

8月2日（周三）

公布6月份零售销售数字。

渣打集团公布中期业绩。

TOM集团公布中期业绩。

有线宽频公布中期业绩。

8月3日（周四）

公布7月份香港PMI。

长和公布中期业绩。

长实地产公布中期业绩。

时代地产公布中期业绩。

美高梅中国公布中期业绩。

8月4日（周五）

希慎兴业公布中期业绩。

大酒店公布中期业绩。

福耀玻璃公布中期业绩。

华润水泥公布中期业绩。

10:00 先施股东周年大会。

10:00 阳光油砂股东特别大会。

8月7日（周一）

公布7月底外汇储备资产数字。

中电控股公布中期业绩。

09:30 中国华融在中国举行股东特别大会。

8月8日（周二）

白马户外媒体公布中期业绩。

朗廷酒店投资公布中期业绩。

统一企业中国公布中期业绩。

中芯国际公布第二季业绩。

8月9日（周三）

中国光大绿色环保公布中期业绩。

港交所公布中期业绩。

鼎石资本公布中期业绩。

8月10日（周四）

海信科龙公布中期业绩。

宏利金融公布第二季度业绩。

港铁公布中期业绩。

10:00 中国燃气股东周年大会。

8月11日（周五）

公布第二季GDP。

哈尔滨电气公布中期业绩。

卜蜂莲花公布中期业绩。

泓富产业信托公布中期业绩。

8月15日（周二）

15:00 I.T Ltd.股东周年大会。

*安踏体育公布中期业绩。

*百宏实业公布中期业绩。

*冠君产业信托公布中期业绩。

*中国光大国际公布中期业绩。

*香港飞机工程公布中期业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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