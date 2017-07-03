《香港重要政经日程》--7月3日-7月12日

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================== 今日重要政经消息=================
7月3日（周一）
*09:00 债劵通开通仪式。
*11:15 中银香港资产管理债券通投资简报会。
11:15 华夏动漫全年业绩发布会。
11:30 华南城全年业绩发布会。
*12:00 罗兵咸永道IPO市场半年回顾与全年展望记者会。
*15:00 港交所债券通投资者论坛。
================== 近期重要政经消息=================
7月4日（周二）
09:30 绿地香港股东特别大会。
14:30 罗兵咸回顾香港过去20年零售及消费市场及前景展望记者会。
14:30 星展香港2017年下半年投资展望记者会。
15:00 戴德梁行第二季香港写字楼及零售租赁市场回顾与展望。
15:00 熊猫绿色能源股东特别大会。
15:30 中国食品股东特别大会。
7月5日（周三）
公布6月份香港PMI。
09:00 新任特首林郑月娥出席立法会答问大会。
7月6日（周四）
09:30 联想集团股东周年大会。
7月7日（周五）
公布6月底外汇储备资产数字。
劲投国际首日挂牌。
10:00 中粮控股股东特别大会。
11:00 北控医疗股东特别大会。
15:00 白马户外媒体股东特别大会。
16:30 中国电力新能源股东特别大会。
7月10日（周一）
金界控股公布中期业绩。
09:30 时富金融股东特别大会。
10:00 时富投资股东特别大会。
10:30 嘉年华国际股东特别大会。
7月11日（周二）
东光化工首日挂牌。
椰丰集团首日挂牌。
7月12日(周三)
UTS Marketing首日挂牌。
训修实业首日挂牌。
10:00 中国自动化股东特别大会。
17:00 敏华控股股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）