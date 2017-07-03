FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
《香港重要政经日程》--7月3日-7月12日
#2017年夏季达沃斯
#英国脱欧历程
#中国楼市调控
#人民币汇率
#图片精选
频道
专题
专访：中港债券通属可控渐进式资本开放 预计初期规模有限--专家
中国财经
专访：中港债券通属可控渐进式资本开放 预计初期规模有限--专家
特朗普要把美国天然气卖到俄罗斯后院 政经意图耐人寻味
时事要闻
特朗普要把美国天然气卖到俄罗斯后院 政经意图耐人寻味
华尔街大银行的暑期班：给财富继承者的投资建议
国际财经
华尔街大银行的暑期班：给财富继承者的投资建议
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月3日 / 凌晨12点27分 / 2 天前

《香港重要政经日程》--7月3日-7月12日

1 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

7月3日（周一）

*09:00 债劵通开通仪式。

*11:15 中银香港资产管理债券通投资简报会。

11:15 华夏动漫全年业绩发布会。

11:30 华南城全年业绩发布会。

*12:00 罗兵咸永道IPO市场半年回顾与全年展望记者会。

*15:00 港交所债券通投资者论坛。

================== 近期重要政经消息=================

7月4日（周二）

09:30 绿地香港股东特别大会。

14:30 罗兵咸回顾香港过去20年零售及消费市场及前景展望记者会。

14:30 星展香港2017年下半年投资展望记者会。

15:00 戴德梁行第二季香港写字楼及零售租赁市场回顾与展望。

15:00 熊猫绿色能源股东特别大会。

15:30 中国食品股东特别大会。

7月5日（周三）

公布6月份香港PMI。

09:00 新任特首林郑月娥出席立法会答问大会。

7月6日（周四）

09:30 联想集团股东周年大会。

7月7日（周五）

公布6月底外汇储备资产数字。

劲投国际首日挂牌。

10:00 中粮控股股东特别大会。

11:00 北控医疗股东特别大会。

15:00 白马户外媒体股东特别大会。

16:30 中国电力新能源股东特别大会。

7月10日（周一）

金界控股公布中期业绩。

09:30 时富金融股东特别大会。

10:00 时富投资股东特别大会。

10:30 嘉年华国际股东特别大会。

7月11日（周二）

东光化工首日挂牌。

椰丰集团首日挂牌。

7月12日(周三)

UTS Marketing首日挂牌。

训修实业首日挂牌。

10:00 中国自动化股东特别大会。

17:00 敏华控股股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below