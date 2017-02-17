《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月17日

路透上海2月17日 - 中国央行本周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，
累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。
业内人士称，中国央行在公开市场及MLF方面的资金投放动作稍令市场宽心，短期流动性预期有所转稳，
也推动债市情绪回暖。但需要注意的是1月社融信贷高增，且短期银行信贷扩张冲动仍然强烈，金融市场或还
将面临监管收紧或逆回购及MLF利率上调等隐忧，货币政策稳中偏紧基调持续下，仍是小心驶得万年船。
以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):
时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-)
到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+)
---------------------------------------------------------------------------------------
累计 -4,600
---------------------------------------------------------------------------------------
2/11-2/17 -- -- -- 7,500 9,000 -- -1,500
---------------------------------------------------------------------------------------
2/5-2/10 -- -- -- -- 6,250 -- -6,250
---------------------------------------------------------------------------------------
1/27-2/4 -- -- -- 500 1,200 -- -700
---------------------------------------------------------------------------------------
1/23-1/26 -- -- -- 1,500 4,600 -- -3,100
---------------------------------------------------------------------------------------
1/14-1/22 -- -- -- 14,400 2,500 -- +11,900
---------------------------------------------------------------------------------------
1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000
---------------------------------------------------------------------------------------
1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950
---------------------------------------------------------------------------------------
注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选
2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。(
完)
(发稿 吕雯瑾；审校 侯向明/边竞)