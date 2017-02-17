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亚洲 | 2017年 2月 17日 星期五 14:49 BJT

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月17日

    路透上海2月17日 - 中国央行本周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，
累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。

    业内人士称，中国央行在公开市场及MLF方面的资金投放动作稍令市场宽心，短期流动性预期有所转稳，
也推动债市情绪回暖。但需要注意的是1月社融信贷高增，且短期银行信贷扩张冲动仍然强烈，金融市场或还
将面临监管收紧或逆回购及MLF利率上调等隐忧，货币政策稳中偏紧基调持续下，仍是小心驶得万年船。
                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -4,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/11-2/17          --       --         --      7,500    9,000       --        -1,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/5-2/10           --       --         --        --     6,250       --        -6,250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/27-2/4           --       --         --        500    1,200       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/26          --       --         --      1,500    4,600       --        -3,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/14-1/22          --       --         --     14,400    2,500       --       +11,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/7-1/13           --       --         --      5,300    4,300       --        +1,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
           
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选            
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。(
完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 侯向明/边竞)
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