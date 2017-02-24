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亚洲 | 2017年 2月 24日 星期五 15:19 BJT

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月24日

    路透上海2月24日 - 在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行本周公开市场转为净投放，接棒TLF的定
向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分
微弱。
    
    业内人士称，与此前以量为主的管控思路不同，今年稳健基调意味着政策边际实际在收紧。今年春节前后
MLF、SLF和逆回购利率先后上调也印证了这种看法。在包括金融降杠杆等未决之前，上述市场化利率仍有上行
可能，需要密切关注。
                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -3,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/18-2/24          --       --         --      4,700    3,150       --        +1,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/11-2/17          --       --         --      7,500    9,000       --        -1,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/5-2/10           --       --         --        --     6,250       --        -6,250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/27-2/4           --       --         --        500    1,200       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/26          --       --         --      1,500    4,600       --        -3,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/14-1/22          --       --         --     14,400    2,500       --       +11,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/7-1/13           --       --         --      5,300    4,300       --        +1,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
           
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选            
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。(
完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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