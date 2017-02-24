《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月24日

路透上海2月24日 - 在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行本周公开市场转为净投放，接棒TLF的定 向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分 微弱。 业内人士称，与此前以量为主的管控思路不同，今年稳健基调意味着政策边际实际在收紧。今年春节前后 MLF、SLF和逆回购利率先后上调也印证了这种看法。在包括金融降杠杆等未决之前，上述市场化利率仍有上行 可能，需要密切关注。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -3,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 -- -- -- 4,700 3,150 -- +1,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 -- -- -- 7,500 9,000 -- -1,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/5-2/10 -- -- -- -- 6,250 -- -6,250 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/27-2/4 -- -- -- 500 1,200 -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/26 -- -- -- 1,500 4,600 -- -3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/22 -- -- -- 14,400 2,500 -- +11,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。( 完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)