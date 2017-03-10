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亚洲 | 2017年 3月 10日 星期五 14:16 BJT

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月10日

    路透上海3月10日 - 3月初资金维持稳势，中国央行公开市场本周持续小幅净回笼步伐未改，已连续12日
净回笼。尽管一季末MPA(宏观审慎评估)考核压力大增，令市场普遍忧虑月底资金面，但结合公开市场及本周M
LF操作仅对冲到期量来看，央行释放的政策信号仍偏谨慎。

    分析人士指出，从今年两会提出的各项经济发展预期目标以及相关政策导向看，稳增长更强调托底，防风
险、降杠杆被提至更为重要的位置。MPA考核标准趋严即是遵循这一思路，考虑到目前经济运行较为平稳暂无
明显下行压力，近期货币政策中性偏紧基调难改。
                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -6,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/4-3/10           --       --         --      1,000    2,100       --        -1,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/27-3/3           --       --         --      1,500    4,300       --        -2,800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/18-2/24          --       --         --      4,700    3,150       --        +1,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/11-2/17          --       --         --      7,500    9,000       --        -1,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/5-2/10           --       --         --        --     6,250       --        -6,250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/27-2/4           --       --         --        500    1,200       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/26          --       --         --      1,500    4,600       --        -3,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/14-1/22          --       --         --     14,400    2,500       --       +11,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/7-1/13           --       --         --      5,300    4,300       --        +1,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
           
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选            
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。(
完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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