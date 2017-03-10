《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月10日

路透上海3月10日 - 3月初资金维持稳势，中国央行公开市场本周持续小幅净回笼步伐未改，已连续12日
净回笼。尽管一季末MPA(宏观审慎评估)考核压力大增，令市场普遍忧虑月底资金面，但结合公开市场及本周M
LF操作仅对冲到期量来看，央行释放的政策信号仍偏谨慎。
分析人士指出，从今年两会提出的各项经济发展预期目标以及相关政策导向看，稳增长更强调托底，防风
险、降杠杆被提至更为重要的位置。MPA考核标准趋严即是遵循这一思路，考虑到目前经济运行较为平稳暂无
明显下行压力，近期货币政策中性偏紧基调难改。
以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):
时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-)
到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+)
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累计 -6,950
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3/4-3/10 -- -- -- 1,000 2,100 -- -1,100
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2/27-3/3 -- -- -- 1,500 4,300 -- -2,800
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2/18-2/24 -- -- -- 4,700 3,150 -- +1,550
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2/11-2/17 -- -- -- 7,500 9,000 -- -1,500
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2/5-2/10 -- -- -- -- 6,250 -- -6,250
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1/27-2/4 -- -- -- 500 1,200 -- -700
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1/23-1/26 -- -- -- 1,500 4,600 -- -3,100
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1/14-1/22 -- -- -- 14,400 2,500 -- +11,900
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1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000
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1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950
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注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选
2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。(
完)
(整理 边竞; 审校 李宏薇)