《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月3日

路透上海3月3日 - 虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行本周公开市场连续保持每日300亿元 逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全 国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。 他们并称，综合国内外因素来看，监管层金融去杠杆仍为题中之义，而宏观经济基本面延续稳中向好趋势 ，随着3月美联储升息预期逐步升温，未来货币政策将在运用逆回购及MLF等工具继续把控流动性整体稳定背景 下，不排除逆回购利率调升的可能性。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -5,850 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/27-3/3 -- -- -- 1,500 4,300 -- -2,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 -- -- -- 4,700 3,150 -- +1,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 -- -- -- 7,500 9,000 -- -1,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/5-2/10 -- -- -- -- 6,250 -- -6,250 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/27-2/4 -- -- -- 500 1,200 -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/26 -- -- -- 1,500 4,600 -- -3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/22 -- -- -- 14,400 2,500 -- +11,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。( 完) (整理 吴芳; 审校 边竞)