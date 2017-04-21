《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月21日

路透北京4月21日 - 鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后， 本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维 稳资金面意图明显。 分析人士表示，近期受到缴税以及监管加强等因素的影响，市场资金面持续紧绷，但从逆回购和PSL以及M LF的操作配合来看，央行目的仍在于维持流动性总量平衡；未来随着金融监管力度增强以及去杠杆进程的深入 ，流动性波动风险仍在，预计央行仍将灵活搭配多种工具进行调节。 他们并称，在去杠杆过程中，虽然流动性仍存在阶段性的波动风险，但资金出现持续大幅紧张的概率并不 大，紧平衡仍会是常态；此外随着市场利率的进一步上升，叠加美联储加息步伐未止，逆回购利率的上调仍在 路上。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -8,850 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/15-4/21 -- -- -- 3,600 1,900 -- +1,700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/8-4/14 -- -- -- 2,000 1,300 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/7 -- -- -- -- 1,000 -- -1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/25-4/1 -- -- -- -- 2,900 -- -2,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/18-3/24 -- -- -- 3,000 2,200 -- +800 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/11-3/17 -- -- -- 2,700 3,900 -- -1,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/4-3/10 -- -- -- 1,000 2,100 -- -1,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/27-3/3 -- -- -- 1,500 4,300 -- -2,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 -- -- -- 4,700 3,150 -- +1,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 -- -- -- 7,500 9,000 -- -1,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/5-2/10 -- -- -- -- 6,250 -- -6,250 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/27-2/4 -- -- -- 500 1,200 -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/26 -- -- -- 1,500 4,600 -- -3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/22 -- -- -- 14,400 2,500 -- +11,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。 5.因节假日调休因素，清明假期前后两周的统计时间为3/25-4/1、4/2-4/7。(完) (整理 侯向明； 审校 边竞)