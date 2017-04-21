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亚洲 | 2017年 4月 21日 星期五 13:40 BJT

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月21日

    路透北京4月21日 - 鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，
本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维
稳资金面意图明显。

    分析人士表示，近期受到缴税以及监管加强等因素的影响，市场资金面持续紧绷，但从逆回购和PSL以及M
LF的操作配合来看，央行目的仍在于维持流动性总量平衡；未来随着金融监管力度增强以及去杠杆进程的深入
，流动性波动风险仍在，预计央行仍将灵活搭配多种工具进行调节。

    他们并称，在去杠杆过程中，虽然流动性仍存在阶段性的波动风险，但资金出现持续大幅紧张的概率并不
大，紧平衡仍会是常态；此外随着市场利率的进一步上升，叠加美联储加息步伐未止，逆回购利率的上调仍在
路上。

                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -8,850 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/15-4/21          --       --         --      3,600    1,900       --        +1,700 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/8-4/14           --       --         --      2,000    1,300       --          +700 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/2-4/7            --       --         --        --     1,000       --        -1,000 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/25-4/1           --       --         --        --     2,900       --        -2,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/18-3/24          --       --         --      3,000    2,200       --          +800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/11-3/17          --       --         --      2,700    3,900       --        -1,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/4-3/10           --       --         --      1,000    2,100       --        -1,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/27-3/3           --       --         --      1,500    4,300       --        -2,800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/18-2/24          --       --         --      4,700    3,150       --        +1,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/11-2/17          --       --         --      7,500    9,000       --        -1,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/5-2/10           --       --         --        --     6,250       --        -6,250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/27-2/4           --       --         --        500    1,200       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/26          --       --         --      1,500    4,600       --        -3,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/14-1/22          --       --         --     14,400    2,500       --       +11,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/7-1/13           --       --         --      5,300    4,300       --        +1,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
           
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选            
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。
     5.因节假日调休因素，清明假期前后两周的统计时间为3/25-4/1、4/2-4/7。(完)

 (整理 侯向明； 审校 边竞)
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