《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月7日

路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴准一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -11,250 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/7 -- -- -- -- 1,000 -- -1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/25-4/1 -- -- -- -- 2,900 -- -2,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/18-3/24 -- -- -- 3,000 2,200 -- +800 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/11-3/17 -- -- -- 2,700 3,900 -- -1,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/4-3/10 -- -- -- 1,000 2,100 -- -1,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/27-3/3 -- -- -- 1,500 4,300 -- -2,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 -- -- -- 4,700 3,150 -- +1,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 -- -- -- 7,500 9,000 -- -1,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/5-2/10 -- -- -- -- 6,250 -- -6,250 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/27-2/4 -- -- -- 500 1,200 -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/26 -- -- -- 1,500 4,600 -- -3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/22 -- -- -- 14,400 2,500 -- +11,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。 5.因节假日调休因素，清明假期前后两周的统计时间为3/25-4/1、4/2-4/7。(完) (发稿 吴芳； 审校 吕雯瑾)