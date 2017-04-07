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亚洲 | 2017年 4月 7日 星期五 15:24 BJT

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月7日

    路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表
示，月初资金面转松，例行缴准一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆
回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。
    
    他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素
夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上
，资金面维持紧平衡将常态化。
                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                      -11,250 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/2-4/7            --       --         --        --     1,000       --        -1,000 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/25-4/1           --       --         --        --     2,900       --        -2,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/18-3/24          --       --         --      3,000    2,200       --          +800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/11-3/17          --       --         --      2,700    3,900       --        -1,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/4-3/10           --       --         --      1,000    2,100       --        -1,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/27-3/3           --       --         --      1,500    4,300       --        -2,800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/18-2/24          --       --         --      4,700    3,150       --        +1,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/11-2/17          --       --         --      7,500    9,000       --        -1,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/5-2/10           --       --         --        --     6,250       --        -6,250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/27-2/4           --       --         --        500    1,200       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/26          --       --         --      1,500    4,600       --        -3,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/14-1/22          --       --         --     14,400    2,500       --       +11,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/7-1/13           --       --         --      5,300    4,300       --        +1,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
           
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选            
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。
     5.因节假日调休因素，清明假期前后两周的统计时间为3/25-4/1、4/2-4/7。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 吕雯瑾)
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