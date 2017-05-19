《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月19日

路透上海5月19日 - 在上周超量续做本周到期的MLF（中期借贷便利）后，中国央行公开市场本周净投放 仍达1,600亿元人民币。一方面是缴税影响下，当前超储率偏低的银行间流动性较为脆弱，需要适时补充；另 外强监管此前已导致金融市场出现流动性风险苗头，亦需要政策阶段性舒缓。 业内人士认为，监管声调暂时减弱主要是避免处置风险中引爆新的风险，但这并不意味着金融降杠杆就此 停滞。未来监管政策仍会继续推进，但会更重视节奏把握，以减缓对金融市场的冲击。因此货币政策中性稳健 总体基调不会改变，但在某些需要维稳的时点仍会短暂边际放松。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -7,650 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/13-5/19 -- -- -- 4,100 2,500 -- +1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/6-5/12 -- -- -- 1,900 3,100 -- -1,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/29-5/5 -- -- -- 2,500 2,400 -- +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/22-4/28 -- -- -- 3,200 2,500 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/15-4/21 -- -- -- 3,600 1,900 -- +1,700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/8-4/14 -- -- -- 2,000 1,300 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/7 -- -- -- -- 1,000 -- -1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/25-4/1 -- -- -- -- 2,900 -- -2,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/18-3/24 -- -- -- 3,000 2,200 -- +800 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/11-3/17 -- -- -- 2,700 3,900 -- -1,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/4-3/10 -- -- -- 1,000 2,100 -- -1,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/27-3/3 -- -- -- 1,500 4,300 -- -2,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 -- -- -- 4,700 3,150 -- +1,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 -- -- -- 7,500 9,000 -- -1,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/5-2/10 -- -- -- -- 6,250 -- -6,250 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/27-2/4 -- -- -- 500 1,200 -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/26 -- -- -- 1,500 4,600 -- -3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/22 -- -- -- 14,400 2,500 -- +11,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。 5.因节假日调休因素，清明假期前后两周的统计时间为3/25-4/1、4/2-4/7。(完) (发稿 边竞；审校 侯向明)