《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月27日

路透上海5月27日 - 端午小长假及跨月在即，面对单周逾4,000亿元近三个月最大规模的逆回购到期，中 国央行公开市场本周开展积极的对冲操作；市场短期资金面亦大幅好转，短端回购利率回落幅度明显。 业内人士认为，金融监管维持强势，去杠杆压力对市场冲击可能还尚未出清，但“一行三会”(央行、证 监会、银监会、保监会)之间的监管协调有所加强，央行公开市场操作积极，起到了平滑短期流动性和稳定市 场预期的效果；强监管与稳货币并进，有望降低市场超调风险。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -7,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/20-5/27 -- -- -- 3,800 4,100 -- -300 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/13-5/19 -- -- -- 4,100 2,500 -- +1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/6-5/12 -- -- -- 1,900 3,100 -- -1,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/29-5/5 -- -- -- 2,500 2,400 -- +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/22-4/28 -- -- -- 3,200 2,500 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/15-4/21 -- -- -- 3,600 1,900 -- +1,700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/8-4/14 -- -- -- 2,000 1,300 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/7 -- -- -- -- 1,000 -- -1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/25-4/1 -- -- -- -- 2,900 -- -2,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/18-3/24 -- -- -- 3,000 2,200 -- +800 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/11-3/17 -- -- -- 2,700 3,900 -- -1,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/4-3/10 -- -- -- 1,000 2,100 -- -1,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/27-3/3 -- -- -- 1,500 4,300 -- -2,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 -- -- -- 4,700 3,150 -- +1,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 -- -- -- 7,500 9,000 -- -1,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/5-2/10 -- -- -- -- 6,250 -- -6,250 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/27-2/4 -- -- -- 500 1,200 -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/26 -- -- -- 1,500 4,600 -- -3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/22 -- -- -- 14,400 2,500 -- +11,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。 5.因节假日调休因素，清明假期前后两周的统计时间为3/25-4/1、4/2-4/7。(完) (发稿 吕雯瑾/侯向明；审校 张喜良)