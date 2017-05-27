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亚洲 | 2017年 5月 27日 星期六 09:31 BJT

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月27日

    路透上海5月27日 - 端午小长假及跨月在即，面对单周逾4,000亿元近三个月最大规模的逆回购到期，中
国央行公开市场本周开展积极的对冲操作；市场短期资金面亦大幅好转，短端回购利率回落幅度明显。
    
    业内人士认为，金融监管维持强势，去杠杆压力对市场冲击可能还尚未出清，但“一行三会”(央行、证
监会、银监会、保监会)之间的监管协调有所加强，央行公开市场操作积极，起到了平滑短期流动性和稳定市
场预期的效果；强监管与稳货币并进，有望降低市场超调风险。
                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -7,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    5/20-5/27          --       --         --      3,800    4,100       --          -300
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    5/13-5/19          --       --         --      4,100    2,500       --        +1,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    5/6-5/12           --       --         --      1,900    3,100       --        -1,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/29-5/5           --       --         --      2,500    2,400       --          +100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/22-4/28          --       --         --      3,200    2,500       --          +700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/15-4/21          --       --         --      3,600    1,900       --        +1,700 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/8-4/14           --       --         --      2,000    1,300       --          +700 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/2-4/7            --       --         --        --     1,000       --        -1,000 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/25-4/1           --       --         --        --     2,900       --        -2,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/18-3/24          --       --         --      3,000    2,200       --          +800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/11-3/17          --       --         --      2,700    3,900       --        -1,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/4-3/10           --       --         --      1,000    2,100       --        -1,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/27-3/3           --       --         --      1,500    4,300       --        -2,800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/18-2/24          --       --         --      4,700    3,150       --        +1,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/11-2/17          --       --         --      7,500    9,000       --        -1,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/5-2/10           --       --         --        --     6,250       --        -6,250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/27-2/4           --       --         --        500    1,200       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/26          --       --         --      1,500    4,600       --        -3,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/14-1/22          --       --         --     14,400    2,500       --       +11,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/7-1/13           --       --         --      5,300    4,300       --        +1,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
           
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选            
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。
     5.因节假日调休因素，清明假期前后两周的统计时间为3/25-4/1、4/2-4/7。(完)

 (发稿 吕雯瑾/侯向明；审校 张喜良)
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