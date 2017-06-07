上海中期：中国期指多头撤退明显，市场流动性微幅下降

近期三组期指走势分化明显，其中IC合约触底反弹，IH合约冲高回落后调整，而IF合约在区间内震荡。截至周二收盘，IF1706合约收涨0.64%，IH1706合约收涨0.61%，而IC1706收涨0.18%，对应现货指数沪深300、上证50指数和中证500指数分别上涨0.70%、0.64%和0.44%，可以看出现货指数涨幅基本高于期货指数，从三组期指的贴水幅度来看，IF、IH和IC贴水幅度分别为0.24%、0.34%和0.59%，整体较前期有所扩大，且市场流动性有微幅下降。